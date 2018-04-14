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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, Marmara’nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu 24
İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 27
Samsun: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Az bulutlu 26

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