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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

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