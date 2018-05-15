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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 06:59 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurtta hava durumu

ANKARA,(DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde 2 ila 5 derece artması tahmin edilirken, rüzgarın ise iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere ve bazı illere göre hava sıcaklığı şu şekilde:

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ŞIRNAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KİLİS °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) akşam saatlerinden sonra batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 (40 km/sa), Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yağış anında 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

(FOTOĞRAFLI)

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