Yurtta hava durumu

ANKARA,(DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde 2 ila 5 derece artması tahmin edilirken, rüzgarın ise iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere ve bazı illere göre hava sıcaklığı şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.