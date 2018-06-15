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Yurtta kalan gençler bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla, Ramazan Bayramı'nda evlerine gidemeyip yurtta kalan gençler bayramlaşma sevinci yaşadı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla, Ramazan Bayramı'nı yurtta geçiren gençler bayramlaştı.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, nöbetçi yurtlarda kalan uluslararası gençlerle sınav, staj, yaz okulu gibi nedenlerle evlerine gidemeyen öğrenciler, yurt personeliyle bayram namazı kıldı.

Gençler, yurt personeli ve arkadaşlarının bayramını kutladı.

Uluslararası öğrenciler de yurt odalarını dolaşarak, Türk bayramlaşma geleneğini yaşama fırsatı buldu.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlayarak, hasta çocukları ziyaret ederek, birlikte iftar açarak kaldıkları yurtta ramazan ayının ruhunu yaşayan gençler, böylelikle bayrama ulaşmanın mutluluğunu da birlikte yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı yurtta kalan gençler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)

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