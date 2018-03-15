Yurtta kalan üniversitelilerden Zeytin Dalı Harekatına oda ışıklarıyla destek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yurtta kalan üniversite öğrencileri, yurt binalarının oda aydınlatmalarıyla “Afrin” yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsünde öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir Feride Akkanat Erkek Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türk ordusunun Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe odalarındaki aydınlatmaları yakıp ışıklarla ‘Afrin’ yazarak destek verdi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül ve çalışanlar da ışıklandırmanın yapılmasının ardından öğrencilerle biraraya geldi. Yurt binası önüne kadar ellerinde Türk bayraklarıyla “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla tekbirler getirerek gelen öğrencilere eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, burada yaptığı konuşmada, “Yurt müdürümüzün öncülüğünde yurtta kalan öğrenci kardeşlerimiz diyorlar ki; ‘vatan söz konusu olursa gerisi teferruattır. Önce vatan, dolayısıyla ana okulundan üniversite öğrencisine, toplumun her kesimindeki kardeşlerimiz Afrin’de mücadele eden kahraman Türk ordusunun askerlerine yürekten destek veriyorlar. Ben buradan emeği geçen tüm üniversiteli kardeşlerimize ve programı düzenleyen yurt müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Allah’ım orada mücadele veren Türk askerinin burnunu kanatmasın inşallah. Hainler amaçlarına ulaşamasınlar diyorum. Biz şunu söylüyoruz; eğer vatan söz konusu olursa, biz de Afrin’e gitmeye hep birlikte varız. Allah herkesten razı olsun diyorum” dedi.

KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül de, şöyle konuştu: “KYK’ya bağlı Beyşehir Yurt Müdürlüğü çalışanları ve öğrencileriyle tek yürek diyoruz ki; ‘Bir ölür, bin diriliriz.’ Söz konusu vatansa biz de varız. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatında vatanımıza göz diken, mazlumlara zulmeden hain teröristleri yok etmek için mücadele veren Mehmetçiğimize ve kardeş ÖSO’ya operasyonda başarılar diliyoruz. KYK olarak tek yürek diyoruz ki; ‘Allah kahraman ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin.”