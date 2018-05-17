Yurttaki odaların aydınlatmalarıyla 'Kudüs' yazdılar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan öğrenciler, yurt binasındaki odaların aydınlatmalarıyla 'Kudüs' yazısı oluşturdu.

KYK’nın Afyonkarahisar Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler İsrail'e tepki, Filistin’e destek için eylem yaptı. Yurtta kaldıkları odaların aydınlatmalarıyla ‘Kudüs’ yazan öğrenciler, yurt binası önünde de 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Öğrencilerin ışıklı eylemi çevreden de büyük ilgi görürken, yoldan geçen kimi sürücüler araçlarını durdurarak o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

‘FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK’

KYK İl Müdürü Nurullah Pervaneli, yurtlarda kalan öğrencilerin çok duyarlı olduğunu söyledi. Pervaneli, İsrail’in terör devleti olduğunu herkesin bildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Filistinli kardeşlerimiz kendi ülkelerinde özgürlük mücadelesi veriyor. Afyonkarahisar Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak biz de öğrencilerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak istedik. Filistin’deki kardeşlerimizin yanında olmak için böyle bir etkinlik düzenlediler. Ben de onların bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Allah’ım onları bu mübarek günde o zulümden kurtaracak. Filistin’de şehit olan kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar için de dua ediyoruz.”

Konuşmanın ardından öğrenciler slogan atarak protestolarına son verdi.

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