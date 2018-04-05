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Yürürken yediği dürüm nefes borusuna kaçan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Karaman'da yolda yürürken yediği tavuk dürüm parçaları nefes borusuna kaçan kişi, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Dürüm yediği sırada fenalaşarak yere yığılan kişinin görüntüsü, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman'da yolda yürürken yediği dürüm ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak yere yığılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 3 Nisan salı günü Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yürüyen Sait Doğan (30), yediği tavuk dürümün nefes borusuna kaçması sonucu yere yığıldı.

Nefessiz kalan Doğan, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğan'ın nefes borusu ve ciğerinin dürüm parçalarıyla dolduğu belirlendi. Doğan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Öte yandan Doğan'ın dürüm ekmek yediği sırada aniden yere düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Doğan yakınlarındaki vatandaşların yanına koşar adımlarla giderek yardım istiyor.

Vatandaşların Doğan'ın sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı yer alan videoda, Doğan'ın bür süre sonra sırt üstü kaldırıma düştüğü görülüyor.

Görüntülerde, bir süre sonra Doğan'ın sağlık ekiplerince ambulansa hastaneye kaldırılması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dürüm ekmek Karaman nefes borusu

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