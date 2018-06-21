Yürüyemeyen yavru kedi İstanbul'da şifa bulacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, doğumdaki anormallik sebebiyle yürüyemeyen yavru kedi, uçakla götürüldüğü İstanbul'daki bir hayvan hastanesinde tedavi edilecek.
Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı'na bir vatandaş tarafından bırakılan, vücudunun bir kısmı ve arka ayaklarındaki sorun dolayısıyla yürüyemeyen yavru kediye Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (ERDOHAY) Başkanı Güler Öztürk sahip çıktı.
Yaklaşık 40 günlük olan kediyi veteriner hekime götürüp ilk tedavisini yaptıran Öztürk, daha sonra kediyi tedavisinin yapılması için İstanbul'daki tam teşekküllü bir hayvan hastanesine gönderdi.
Öztürk, kediyi İstanbul'a göndermeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kedinin bir kaç gün önce hayvan barınağına bırakıldığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Yavru kediyi sahiplenip veteriner hekime götürdük. Barınakta müdahale, röntgen olmadığı için kediyi özel bir kliniğe getirdim. Klinikte muayenesi yapıldı. İdrarını yapamayan kedinin kesesi boşaltıldı, burada röntgen olmadığı için uçakla tam teşekküllü bir hastaneye sevk edeceğiz." dedi.
Yavru kediyi muayene eden Veteriner Hekim Mahmut Yagcıoğlu ise "İlk belirlemeye göre anormal bir doğum mevcut, kedi bir kaza geçirmemiş, kırığı yok, doğuştan böyle olduğunu düşünüyoruz. Tabi tam teşekküllü hastanede genel muayenesi yapılıp iç organlarda bir anormallik yoksa karnındaki ödemin de boşaltılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kedi, Öztürk'ün desteğiyle tedavisi için hayvanseverlerce uçakla İstanbul'daki bir hayvan hastanesine götürüldü.
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