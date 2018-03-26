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Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

İstanbul'daki yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB, 27 Şubat'ta Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda yaşanan yürüyen merdiven kazasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yürüyen merdiven kazasına ait yeni görüntüleri paylaşan İBB, merdivenlerinin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni İBB'den yeni açıklama geldi. Kaza anına ait yeni görüntülerin paylaşıldığı açıklamada merdivenlerinin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldığı belirtildi.

Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazasıyla ilgili görüntüler paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arızalı merdivenlerin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz bir kişiler tarafından kaldırıldığını açıkladı.

"BARİYER KALDIRILARAK KENARA ALINMIŞTIR"

İBB'nin açıklaması şöyle:

26 Şubat 2018 tarihinde Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'nda giriş bölümündeki yürüyen merdiven revizyon (şaft rulmanlarının değişimi) nedeniyle kapatılmış, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulmuştur.

27 Şubat tarihinde saat: 17.01’de bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır. Ardından bazı yolcular kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başlamış ve yine bu yolculardan bazıları yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit merdiveni kullanmışlardır. Fakat bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırması sonucu merdiveni kullanmışlardır. Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuzkopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür.
Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmış veyolcumuz Hastanede tedavi altına alınmıştır. Yolcumuzu Beyaz Masa görevlilerimiz Hastanede ziyaret etmiş ve tedavi sürecini takip etmiştir. Yolcumuz tedavi sürecinin sonunda taburcu olmuştur.
Kaza hakkında idari ve teknik tahkikat çalışmaları (revizyon işini yapan firma yetkilileri ve ilgili istasyonda görevli kişilerin savunmaları alınmıştır) yapılmış ve süreç devam etmektedir.

Revizyon işini yapan firma ile ilgili sözleşme teknik tahkikat süresince askıya alınmış olup, firma işletme dahilinde herhangi bir çalışma yapmamaktadır.

İşte metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı görüntüleriİşte metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı görüntüleri
Metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kameradaMetrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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