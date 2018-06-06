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Yürüyüş yaparken kayalıklardan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 03:27 | Son Güncelleme

Fethiye'de yürüyüş sırasında yaklaşık 40 metrelik kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, 6 saat süren çalışmalar sonucu ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş sırasında kayalıklardan düşerek yaralanan kişi AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı görevliler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi'nde yaşayan Onur Karadayı (36), Afkule Manastırı'na doğru yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Karadayı, yaklaşık 40 metrelik kayalıklardan yuvarlandı.

Yaralandığı için düştüğü yerden kalkamayan Karadayı, telefonla durumu arkadaşlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yaralıya ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu AKUT Arama Kurtarma Derneği ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından sedyeye konularak ambulansa taşınan ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Karadayı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

AKUT Fethiye Ekip Lideri Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralının düştüğü yerin kayalık bir alan olduğunu söyledi.

Operasyona 10 kişilik ekiple çıktıklarını belirten Işık, "Olayın yaşandığı yere iple kurtarma istasyonu kurarak yaralıyı yukarı taşıdık. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun sonunda yaralıyı ambulansa ulaştırdık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AKUT Fethiye kurtarma Muğla Onur Karadayı Umke

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