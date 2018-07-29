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Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Giresun'da yatalak eşine ilaç yazmayı reddeden doktorla tartışınca 2 polisin ters kelepçe takıp biber gazı sıktığı ve yerlerde sürüklediği 82 yaşındaki Yusuf Dede yaşamını yitirmişti. Haklarında soruşturma açılıp, açığa alınan polisler asıl mağdurun kendileri olduğunu öne sürerken, 'Beyaz kod' veren doktor hakkında da soruşturma açıldı.

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Giresun’da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi’nde yürüme güçlüğü çeken Fatma Topal’ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Doktor Ö.Y.’ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.

İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun ‘beyaz kod’ vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal’ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek araca bindirdikleri Yusuf Topal’ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Topal’ın zor kullanılarak gözaltına alındığı olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler üzerine 2 polis memuru açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU, TAZİYELERİNİ İLETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yusuf Topal’ın oğlu Ahmet Topal’ı telefonla aradı. Soylu’nun aileye olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği ifade edildi.

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aileyi telefonla aradığını belirterek üzüntülerini ve taziyelerini bildirdiğini söyledi. Şenol, “Kendisi bize olayın titizlikle soruşturulacağını belirtti. Yusuf Dedemizin eşi Fatma Hanımın evde sağlık hizmeti alıp alamadığını sordu. Biz de kendi imkanlarımızla özel doktor temin ettiğimizi ve bu sayede tedavi aldığımızı ilettik” dedi.

POLİSLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: ASIL MAĞDUR BİZİZ

Olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan ve açığa alınan 2 polis memuru ifade verdi. Doktorun ‘beyaz kod’ vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlatan polis memurları, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal’ın kendilerine direndiğini, bu nedenle ters kelepçe ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Topal’ın kendilerine güçlük çıkardığını ifade eden polisler, olayda asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

DOKTORA DA SORUŞTURMA

Bu arada ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı. Yusuf Topal’ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanması için gereğini yapmadığı iddiası araştırılacak. Doktor Ö.Y.’nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na şikayet edildiği iddia edildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bizde polislik yaptik 82 yasinda bir amcaya böyle muamele olur mu? Polisleride doktoruda ihraç edin
Yazık değilmi hem eşi yatalakmış kendisi de öldü.Kim bakacak eşine şimdi.Doktor ne olurdu ilacını yazsaydın ah doktor ocağını söndürdün gariplerin.Polislerde gereksiz şiddet uygulamış yazık ki ne yazık.
Polis günah keçisi!!!Ne yapsın şimdi direnen birine nasıl muamele etsin! mesleğin mevzuatı belli görevli memura görevini yaptırmamanın cezasıda belli ayrıca yasada “direnci kıracak ölcüde güç kullanılır” ibaresi geçer.Allah yardım etsin....
82 yaşında, eşinin ilacı yazdırmak için gelen, yürümekte bile zorlanan bir insana ters kelepçe takmak.. El insafff...
Yahu kardeşim doktor beyaz kod versin vermesin o ayrı suç zaten,ya polislere ne demeli sürükleyip eziyet ettiğiniz adam 82 yaşında ve haklı bir vatandaş,hiç mi insiyatif kullanamıyorsunuz...Zaten vukuatlı olan doktor öldürün dese öldürecekmisiniz..? Zaten doktor,polisler bir olup adamı öldürdünüz,bu bir cinayettir..Hepsi en ağır şekilde cezalandırılmalı...
Bu olay bir cinayettir..82 yaşında yaşlı bir insana ters kelepçe takmak nedemek..bu olay bile ülkemizin nasıl hal aldığını en basit örnekle göstermektedir..eğer bu ülkede yasa ve kanun varsa bu polislerin hemen mahkemeye sevk edilmeleri gerekir..doktorda meslekten uzaklaştırılmalı..
seksen yaşındaki ihtiyar bile artık bazılarının şımarıklığı ve kibri yüzünde tehlike olmaya başladı güzelim ülkemde ama devlettin verdiği güçle devlette biziz ağada biziz diyorlar olan fakir fukaraya oluyor hesabını elbette ALLAH teala soracaktır.
polisler çok şiddete meğilli bence hepsine biraz yetki sınırlaması getirilmeli 82 yaşında dedesi yaşındaki adama bunu yapan diğer vatandaşa ne yapmaz hele videoyu izleyin adam can çekişiyor yerde kıllarını kıpırdatmıyorlar insanlık ölmüş.
burda tek suçlu dr dur sağlıkçılar darp şiddet olaylarını arkalarına alarak her türlü at koşturmaya başladılar tabiki tamamı değil ama emin olun oran çok yüksek
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