HABER

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

Giresun'da polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalk krizi geçirerek hayatını kaybeden Yusuf Topal'ın cebinden çıkanlar yürekleri burktu.

Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki eşyaları ailesine teslim edildi. Topal'ın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden eşi adına düzenlenen, evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Yaşlı adamın, ailenin yüreğini burkan raporla başvurduğu sağlık merkezinde eşi için aynı hizmeti Giresun'da da alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi.

Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CEBİNDEN YATALAK EŞİNİN RAPORU ÇIKTI

Yusuf Topal'ın otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki eşyaları, ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yatalak eşi Fatma Emine Topal adına düzenlenen, evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Belgede, 10 yıldır yatağa bağımlı olduğu belirtilen hastanın 'serebral palsi' tanısıyla evde ziyaret edildiği ve 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında takibinin sürdürüldüğü bilgisi yer aldı. Yaşlı adamın, Topal ailesinin yüreğini burkan raporla başvurduğu Giresun 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde eşi için aynı hizmeti alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi.

AİLEYE ZİYARET

Öte yandan Giresun Vali Vekili Metin Maytalman, Vali Yardımcısı Recep Uzal, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek Yusuf, Topal ailesinin evine ziyarette bulunup, 'başsağlığı' dileklerini iletti. Vali Vekili Maytalman, olaya karışanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, sorumluların açığa alındığını söyledi.

POLİS MÜFETTİŞLERİ GELİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler ise yarın Giresun'a gelecek. Müfettişlerin, açığa alınan polislerin ifadelerini alacağı ve olayla ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi.

DHA

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
Ümraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesiÜmraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesi
Cezaevi firarisi İstanbul'da lüks rezidansta yakalandıCezaevi firarisi İstanbul'da lüks rezidansta yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yusuf topal giresun yusuf dede beyaz kod

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 41 yorum
Doktor 82 yaşındaki adamın yatalak karısının işini çözeceğine polis çağırıyor. Önce bu işgüzar doktor için beyaz kod vermek gerekir.
suçlu olsa dahi bu yaştaki insana vurulmaz polise güvenin dedikleri polis bunlarmı gücü yeten yetene pkk,lıdan tokat yerler garibanı döve döve öldürürler, kimse inkar etmesin video görüntüleri yeterli by polisler.
Yaşlı adam karısı için çabalıyor ölene kadar kimsenin umrunda değil. İlla ölmesimi lazım. Devlet gerekli bütün hizmeti vermeye çalışıyor fakat uygulayıcılar adam değil işte.
POLİSİN GÜCÜ ZAVALLIYA YETMİŞ. DOKTOR OLACAK REZİLİN İŞLERİ BUNLAR .
82 yaşındaki dedeye biber gazı ve ters kelepçe dede Dwayne Johnson gibi biriydi sanırım
BU ÜLKEDE ARTIK İNSANLARA EN AZ HAYVANLAR KADAR DEĞER VERİLMELİ..BU ÜLKE VE İNSANI AHLAKSIZLIK,ERDEMSİZLİK,ADALETSİZLİK YÜZÜNDEN FELAKETE DOĞRU YOL ALIYOR..
bu bir cinayettir doktorda azmettirmiştir yazıktır be vicdansızlar yazıkkkk. haberi okuyamadım be.
Müfettişe hiç bir gereksinim yok 82 yaşındaki ihtiyara biber gazı, yumruk ve ters kelepçe ne avrupa ne asya ne amerika... günahtır günahhhh
o polisler ceza almalı ve meslekten men edilmeliler
82 yaşıdaki bir kişi ile 2 polis olayı anlayıp dinlemeden başa çıkamıyor ve biber gazı sıkıp keleçe takıyorsa o iki polisi anında şutlamak gerek kurumdan. tabi o yavşak doktoruda meslekten atmak lazım. ondan olsa olsa baytar olur.
Doktor Ö.Y., şimdi her gece vijdanınla başbaşa kal ve kendi zindanını kendin yarat.... öfkesi, vijdan ölçüsününün önüne geçmiş...nefsini tanrı haline getirmiş, kibrinden ilahlaşmış, polisler. ömür boyu Allah tan ve o amcanın ruhundan bağışlanma dileyin......., insanın kahrı bir gün Allahın kahrı hergün....
ALLAH RAHMET EYLESİN. Sistem kusurlu kurgulanmış; Hastayı görmeden ilaç yazan Dr a ceza yağdıran SGK ve SB, Başvuran kişiye daha müşfik ve çözüm odaklı yaklaşamayan kadın Dr umuz, Yaşlı amcaya orantısız güç ve zor kullanan, malımızı ve canımızı emanet ettiğimiz Polislerimiz... Yanlış kurgulanmış sistemin acilen gözden geçirilmeye ihtiyacı var.
polislerin vurdugunu yazmıyorsu. 2 tane polıs 82 yasındakı dedenın zorluk cıkardıgını savunarak şiddet uyguluyor nerde orantısız güç diyen cıkmıyor.
sözün bittiği yerdeyiz ailesine Allah sabır versin. zaten yaşlı dede evde bakım hizmeti alıyor evde bakım hizmeti alan yaşlı bakıma muhtaç ailelerin ilaç ve rapor yenileme işini ilgili kuruluşlar kendi yerine getirerek aileye ilaçları bizzat ulaştırması daha iyi olur. o yaşlı insanlar zorluklardan kurtulur bu gibi olaylar olmaz
Yaşlı dedeyi öldürdüler,hasta nineyi yalnız bıraktılar,çok hüzünlü,çok kederli bir durum.Yazıklar olsun. Polisler bu yüzden sevilmiyor ülkemizde,,düzgün olanlarını tenzih ederim ,,doktorların çoğu ise merhametsiz,kibirli ve milleti,doktorlara potansiyel bir muhtaç kitlesi olarak görüyorlar.
Herşeyi anladım da yani direndi diye kelepçe falan bir yere kadar anlarımda ( gerçi ters kelepçe yine yanlış) adamın suratına biber gazı sıkmak nedir? Sanki adam kanun kaçağı katil manyak vs. biri gibi ters kelepçe takıp biber gazı sıkıp hırpalayarak yapılan bu muamele asla kabul edilemez. O doktor da bu suçun ortağıdır. O da gerekli cezayı almalı. Tamam doktorlara saygı duymalıyız ama bazı doktorlar da burnundan kıl aldırmayan artist tipler. Kendilerini halkın üzerinde görüyorlar. Halk yani hastalar olmaz ise siz de zaten yoksunuz gereksizsiniz. Doktorlar da haddini bilmeli diğer memur vs.de
Olan Yusuf Dedenin Evine Gelen Kamu Gorevlileri Size Insanlim Yapip Evden KOVMAMISLAR Iyiki Sizin OLUMUNE SEBEP OLDUGUNUZ YUSUF DEDE SIZIN O SAGLIK OCAGINDA GOREV YAPAN GOREVLILERE VERDIGINIZ EMIR YUZUNDEN OLDU YUSUF DEDE BUNU SIZDE BILIYORSUNUZ BUTUN SAGLIK OCAKLARI AYNI UYGULAMAYI YAPIYOR HALKA KARSI BUNUN SEBEBI SIZIN O KAMU GOREVLIMERINE VERDIGINIZ EMIRLER BUNU IYI BILIN
mynet haber olayı iyice ajite ediyorsunuz tek taraflı bir linç kampanyasına çevirdiniz olay istenmeyen ve çok üzücü bir durum keşke olmasaydı ama keşke iyice araştırsanız yarım yamalak iş yapıyorsunuz amcanın polislerin silahını almaya çalıştığı ve doktorun masasını yumrukla dığı doğrumudur bir araltırsanız keşke ALLAH RAHMET EYLESİN
yaşlı amca ölmüş. baş sağlığı dilesen ne olur. müslümanın kanı müslümana haram dır. canımızı malımızı emanet ettiğimiz insanlar sanki bizden nefret ediyor. en ufak bir olay olsun da halkı galeyana getirelim diye fırsat kolluyor. bunların içinde hala %60 bazı üyeler var. temizlenmeli emniyet teşkilatı.
BU DURUMA SEBEBİYET VEREN O DOKTORU ÖNCELİKLE GEREKLİ İŞLEMLER YAPILIR İNŞALLAH..... YALNIZ, POLİSLERİN DAVRANIŞ ŞEKLİ HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL... BABALARI, HATTA DEDELERİ YAŞINDAKİ BİR ADAMA O ŞEKİLDE NASIL DAVRANIR... YAZIKTIR GÜNAHTIR.. BUNDAN SONRA O POLİSLER HANGİ VİCDANLA ÇALIŞACAKLAR.... O YAŞLI AMCA ÖBÜR TARAFTA HESABINI SORACAKTIR ELBET...
sen ne güzel bir adammışsın dede sana bunu yapanların allah belasını versin
Bunlarda bu devletten ekmek yemeye devam ederse haram zıkkım olsun aldıgı her kurus vergi
mutlumusun doktor bey mutlumusunuz polıs beyler ters kelepce yapıp yerlerde sürüklediğiniz dedeniz yaşindaki bir zavallı içim paramparça oldu umarım bu yaptıklarınız bir ömür vicdanınızı rahat bırakmaz ölene kadar hatırlayın
hepsi cinayetle yargılanmalılar !!
İNSANA SAYGI ....EVET.. HİZMET VEREN ÇOK YORULUYOR ...FAKAT AMAÇ HALKA HİZMETSE BİRAZ GAYRET ...BENİM MESAİ SAATİM BU KADAR...VEYA ALDIĞIM ÜCRET KADAR ÇALIŞIRIM VEYA YETİŞEMİYORUM ...DEMEMELİ....BİZ MİLLET OLMAYI UNUTTUK ...SAYGIYI SEVGİYİ HOŞGÖRÜYÜ İNSAN OLMAYI ...HALK İÇİN YAŞAMAYI UNUTTUK...
yazık
insanların adalete güveni kalmadı.açığa alınan memurlar geri döner
Sizin gibi doktorun da Polisin de Allah belasını versin ki,82 yaşında dedeniz yaştaki bu adamcağıza sebep olmuşsunuz,doktor müsvettesi olmasaydın yatalak hastaya sen gider görürdün,yada o ilaçları yazardın,hiç bir ilacı yazdıramıyoruz,ben hasekinin belgeleri olduğu halde sancıdan en yakın sağlık ocağına gittim 1 günlük rapor için,beni o halde yazmayıp,tekrar hastaneye gönderdi,şimdi utanmadan sıkılmadan,akşama kadar aileler için hiçbirşey yapmayan sözde aile hekimleri siz ne işe yarıyorsunuz ya...iyilere sözüm yok ama bu kadar kibir kapris ego niye sizde var anlamıyorum,
ulan yemişim senin beyaz kodunu..adamı öldürdün be
biber gazı kullanan polis rahat uyuyabildinmi başını yastığa koydugunda
üzüldüm, raporu varmış eşine geride kalanlara allah sabır versin.
82 yaşındaki adama biber gazı ve ters kelepçe; peki polise tokat atan hdp li... kimin gücü kime yeterse...
amca gerı gelcekmı? sorusturma yapılsa ne olcak duyarsız ınsanlar vıcdanları kaybetmısler rapor olmasa ne olur olsa ne olur adam derdını anlatıyor dayak yıyor nasıl bır toplum olduk boyle
O iki poliste cinayetten yargılanmalı, kendini bile taşıyamayan yaşlı bir adamı ,sanki terörist yakalamış gibi hırpalayan delikanlı beyler hemen yargılanmalı ve ibret olmalı bu , halkına eziyet eden polis polislik yapmamalı , adamcağızı dinlemeden sen neden ters kelepçe ,biber gazı kullanıyorsun ahmak seni
Ne özürü diliyorsunuz,bunlar sizin marifetleriniz,16 senedir devlet diye bir şey kalmamıştır,ver mehteri,benden olmayanlar yok olsun,ohal kalktı daha büyüğü başa bela olacak,işte buda örneklerden birisi...bu ülke nereye gidiyor,hak,hukuk,adalet ve yasalar tek adamın eline geçti :(((
yazack bir sey yok her sey ortda doktor ve polis el ele 82 yasindaki dedeyi katlettiler...
dr da atılsn işten ve diploması elinden alınsın
Bu saatten sonra herşey boş dede katledildi yatakta hasta nine yalnız kaldı idam versen nolur müebbet versen nolur insanlık öldü çaresi yok
bu sağlık ocağı hekimleri (büyük bir çoğunluğu) uzman olmadığından aşağılık duygusuna sahip ve egolarını zavallı halktan çıkartıyorlar.... diğer bir konu; gerginlik yaratıp halkı hükümet ve devlete karşı da kışkırtmak isteyebilir..... Sağlık bakanlığının bunlar yerine, uzman ve doktoralı hemşireleri görevlendirmeleri uygun olacaktır....
bu yasta bır ınsanı nasıl yaka paca arabaya bındırmeye zorlarsınız anlamam kafa basmıyormu bu adam kalp krızı gecırır dıye kusura bakmasın kımse ama bızım polısımız garıbanı yaka paca zengını unluyu dıvan pence duruyor az adaletlı olunması lazım gecende cem yılmaz alkol cıhazına uflerken baktım polısler hazır olda duuyor tv de goordum ama bu yaslı amcamıza yaka paca arabaya atın yazık ne dıyelım bu ulkede hep parası olanın borusu otuyor zaten
Diğer Haberler
İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

Cezaevi firarisi İstanbul'da lüks rezidansta yakalandı

Cezaevi firarisi İstanbul'da lüks rezidansta yakalandı

On Numara sonuçları 30 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 30 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

'Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi' dedi, hakim sordu: Başını kesmişsin, kafayı ne yaptın?"

'Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi' dedi, hakim sordu: Başını kesmişsin, kafayı ne yaptın?"

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.