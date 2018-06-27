Yusuf el-Karadavi'nin kızı açlık grevine başladı

İSTANBUL (AA) - Mısır’daki Kanatır Kadınlar Hapishanesi'nde tutulan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin Kızı Ala el-Karadavi’nin açlık grevine başladığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Ala el-Karadavi’nin avukatı, müvekkilinin kendisine uygulanan yavaş yavaş öldürme işkencesine son verilmesi ve hapishanedeki kötü şartların iyileştirilmesi amacıyla açlık grevine başladığını, söz konusu durum düzelinceye kadar da devam edeceğini söyledi.

Avukat, Karadavi'nin hukuki hiçbir dayanak olmaksızın gözaltına alındığını, kendisine gerçek anlamda hiçbir suçlama yönetilmediğini hakkında dava dahi açılmadığını ifade etti.

Kanatır Kadın Hapishanesi’nden alınarak dün Giza Ceza Mahkemesi’ne götürülen Ala el-Karadavi, cam kafese konulmuş, avukatlarının savunmasına izin verilmeksizin, gözaltı süresinin 45 gün daha uzatılmasına hükmedilmişti.

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.

