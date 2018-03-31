İSTANBUL (AA) - Yusuf Goncagül, "Biri Var" isimli ilk albümünün tanıtımını, düzenlenen özel bir etkinlikle yaptı.

Goncagül'ün yakınları ve ailesinin yanı sıra birçok davetlinin katıldığı program Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklama yapan Goncagül, müzikle olan ilişkisinin lise yıllarında babasının aldığı gitarla başladığını söyledi.

Goncagül, film müzikleri üzerine yüksek lisans yaptığını, aynı zamanda Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi'nde gitar dersleri verdiğini dile getirdi.

"Biri Var" eserine çektikleri klibin 4 Nisan'da yayınlanacağını aktaran Goncagül, "Biz de genciz ve lise, üniversite dönemlerindeki dertleri biliyoruz. Çevremizdekilerin dertleriyle dertlenmeyince kendi derdinin içinde yuvarlanıp bir kapana kısılıyorsun. En büyük derdimiz de ebedi saadete ulaşmak. Bunu da hayatımızdaki değerlerle devamlı taze kalarak sağlayabiliriz." diye konuştu.

- Umut dolu sözler

Goncagül, albümün daha çok gençlere yönelik umut dolu sözler söylediğini belirterek, "Hepimiz hayatımızda zaman zaman kendimizi bırakıyoruz. 'Bırakma Kendini' adında, sözü müziği bana ait bir şarkı var. Bu şarkıyla insanların kendisini bırakmaması gerektiğini, işine, dinine ve hayatına sarılması gerektiğini söylüyoruz. Hayatımızın bazı dönemlerinde zorluklar sıkıntılar da oluyor ama her zaman bizi kollayan, seven ve koruyan, bize bizden daha yakın Rabbimiz var. Bunu da 'Biri Var' eserinde anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.