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Yusuf Goncagül'ün "Biri Var" albümü tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Albümde Yusuf Goncagül'ün yazıp bestelediği şarkıların yanı sıra Lütfi Arslan, Hüseyin Goncagül, Cahit Zarifoğlu, Aziz Mahmud Hüdai, Aşık Veysel ve Seyyid Kutup'un eserleri bulunuyor - Sanatçı Goncagül: - "Çevremizdekilerin dertleriyle dertlenmeyince kendi derdinin içinde yuvarlanıp bir kapana kısılıyorsun. En büyük derdimiz de ebedi saadete ulaşmak" - "Hayatımızın bazı dönemlerinde zorluklar sıkıntılar da oluyor ama her zaman bizi kollayan, seven ve koruyan, bize bizden daha yakın Rabbimiz var. Bunu da 'Biri Var' eserinde anlatıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yusuf Goncagül, "Biri Var" isimli ilk albümünün tanıtımını, düzenlenen özel bir etkinlikle yaptı.

Goncagül'ün yakınları ve ailesinin yanı sıra birçok davetlinin katıldığı program Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklama yapan Goncagül, müzikle olan ilişkisinin lise yıllarında babasının aldığı gitarla başladığını söyledi.

Goncagül, film müzikleri üzerine yüksek lisans yaptığını, aynı zamanda Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi'nde gitar dersleri verdiğini dile getirdi.

"Biri Var" eserine çektikleri klibin 4 Nisan'da yayınlanacağını aktaran Goncagül, "Biz de genciz ve lise, üniversite dönemlerindeki dertleri biliyoruz. Çevremizdekilerin dertleriyle dertlenmeyince kendi derdinin içinde yuvarlanıp bir kapana kısılıyorsun. En büyük derdimiz de ebedi saadete ulaşmak. Bunu da hayatımızdaki değerlerle devamlı taze kalarak sağlayabiliriz." diye konuştu.

- Umut dolu sözler

Goncagül, albümün daha çok gençlere yönelik umut dolu sözler söylediğini belirterek, "Hepimiz hayatımızda zaman zaman kendimizi bırakıyoruz. 'Bırakma Kendini' adında, sözü müziği bana ait bir şarkı var. Bu şarkıyla insanların kendisini bırakmaması gerektiğini, işine, dinine ve hayatına sarılması gerektiğini söylüyoruz. Hayatımızın bazı dönemlerinde zorluklar sıkıntılar da oluyor ama her zaman bizi kollayan, seven ve koruyan, bize bizden daha yakın Rabbimiz var. Bunu da 'Biri Var' eserinde anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanıtım gecesinde sahneye çıkan Goncagül, albümde yer alan şarkıları davetlilerle birlikte söylerken, "Çocukluğum" şarkısıyla adını duyuran Resul Aydemir de konuk sanatçı olarak sahne aldı.

Tiyatro oyuncusu ve sunucu Hüseyin Goncagül de sözlerini yazdığı "Selam Sizlere" eserini, yeğeni Yusuf Goncagül ile birlikte seslendirdi.

Sahnede Goncagül'e elektro gitarda Serdar Seçme, bas gitarda Savaş Akbaba, kemanda Doğukan Çakal, nefesli çalgılarda Tuğrulhan Şen ve davulda Samet Süer eşlik etti.

Caner Gökdemir şefliğindeki orkestrada Sadık Enes Çetinkaya ve Berat Buldağ da vokal olarak performans sergiledi.

- Albüm 2 Nisan'da raflarda

Ahenk Müzik etiketiyle çıkan albümde, Yusuf Goncagül'ün yazıp bestelediği şarkıların yanı sıra Lütfi Arslan, Cahit Zarifoğlu, Aziz Mahmud Hüdai ve Aşık Veysel'in eserleri de yer alıyor.

Seyyid Kutup'un sözlerinden oluşan ve daha çok Arapça haliyle bilinen "Ahi Ente Hurrun" eseri de Mustafa Asım Küçükaşçı çevirisiyle "Sen Hürsün Ey Kardeşim" adıyla albümde dinleyicilerle buluşuyor.

Dijital platformlarda yayınlanan "Biri Var" albümü, 2 Nisan'da müzik marketlerde yerini alacak.

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Biri Var Yusuf Goncagül

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