Yusuf Güney'in Hakkari konserinde sürpriz evlilik teklifi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de Belediye'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamındaki Yusuf Güney konserine, polis memuru Caner Çelik'in, öğretmen Fulya Baş'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi damgasını vurdu.
Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde dün akşam şarkıcı Yusuf Güney sahne aldı. Sahne performansıyla konsere katılanları coşturan Güney, konserinde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in koruması olan polis memuru Caner Çelik , Şehit Selahattin Anaokulu'nda öğretmenlik yapan sevdiği Fulya Baş ile sahnede yanına çağırdıktan sonra, diz çöküp, "Benimle evlenir misin Fulya?" diye bağırdı. Yusuf Güney'in huzurunda, örğretmen Baş da "Evet" diye bağırdı. Yusuf Güney'in seslendirdiği şarkıyla dans eden çift, unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere katılanlar ise çifti alkışlayarak tebrik etti.
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