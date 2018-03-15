Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi öğrencilerinden kanser hastalarına destek

Mersin’de Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Pınar Şengönül öncülüğünde, ’Saçım saçın olsun’ kampanyası kapsamında kanser hastalarına destek veriyor.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastaları için başlatılan ’Saçım saçın olsun’ kampanyası, toplumun bir çok kesiminden ilgi görürken, Mersin’de de Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi öğrencileri, kampanyaya destek verdi. İngilizce öğretmenleri Pınar Şengönül öncülüğünde bir araya gelen 8 öğrenci, kanser hastalarında peruk olarak kullanılmak üzere saçlarını kestirdi. Mersin’de bir kuaför tarafından gönüllü olarak ücretsiz kesilen öğrencilerin saçları, Kanser Savaşçıları Derneği’ne gönderildi.

Kampanyaya öncülük eden İngilizce öğretmeni Pınar Şengönül, yarın 3 öğrencinin daha kanser hastalarına destek için saçlarını kestireceğini söyledi. Kendisi de saçını kestirerek kampanyaya destek veren Şengönül, "İnşallah benim ve öğrencilerimizin bu davranışı diğer okullarımıza da örnek olur. Bizler ’Saçım saçın olsun’ kampanyasına sahip çıkıyor ve destek veriyoruz. Aynı duyarlılığın diğer okullarımızda da gösterilmesi bizleri mutlu edecektir" dedi.