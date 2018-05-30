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Yusuf Sinan Tanyıldız anısına 'başarı ödülleri' verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

ADANA İş Kadınları Derneği'nce (İŞKAD) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hürriyet Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Yusuf Sinan Tanyıldız anısına, her yıl mayıs ayında 'Sinan Tanyıldız Başarı Ödülleri' düzenleneceği açıklandı.

Yusuf Sinan Tanyıldız anısına 'başarı ödülleri' verilecek

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA İş Kadınları Derneği'nce (İŞKAD) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hürriyet Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Yusuf Sinan Tanyıldız anısına, her yıl mayıs ayında 'Sinan Tanyıldız Başarı Ödülleri' düzenleneceği açıklandı.
İŞKAD tarafından Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSDY) Nihat Geven Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Doğan Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Posta Gazetesi Bölge Müdürü Serkan Yükselmiş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Yusuf Sinan Tanyıldız'ın kızları Melek Gözüyeşil ve Dilek Tanyıldız ile çok sayıda iş insanı katıldı.
İŞKAD adına açıklama yapan Belgin Özçelik, dernek ile Tanyıldız'ın yollarının, 1998 yılında kesiştiğini söyledi. Dernek olarak Tanyıldız anısına, her yılın mayıs ayında 'Sinan Tanyıldız Başarı Ödülleri' düzenleyeceklerini belirten Özçelik, "Derneğimizin kuruluş aşamasında karşılaştığımız zorlukların üstesinden Sinan Tanyıldız sayesinde geldik. Bize hep yol gösterdi, destek oldu. Tanyıldız'ın kadına ve iş dünyasına verdiği destekler saymakla bitmez. Medyada yaptığı haberlerle bizi hep yüreklendirdi. Kent tanıtımı için elinden geleni yaptı. Edebiyat, sanat dostu olan ağabeyimiz, markalaşma için büyük çaba sarf etti. Şimdi sıra bizde. Tanyıldız için her yılın mayıs ayında 'Sinan Tanyıldız Başarı Ödülleri' düzenleyeceğiz" diye konuştu.
Duygusal anların yaşandığı toplantıda Melek Gözüyeşil de "Babamın arkasından bu kadar güzel konuşmaları duymak, bir evlada bu hayatta verilen en güzel armağan" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yusuf Sinan Tanyıldız anısına 'başarı ödülleri' verilecek

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