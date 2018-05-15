Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci: Özrünü kabul etmedim

2014 yılında yaşanan 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma facisasının ardından, devlet yetkililerini protesto eden Erdal Kocabıyık polis tarafından gözaltına alınırken Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel tarafından yerde tekmelenmişti.
"HAKKINI HELAL ETTİ" DEMİŞTİ
Soma maden faciasının dördüncü yıl mitinginde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “O tekme atandan hesap sormazsam namerdim” sözlerinin ardından Yerkel, “özür tweeti” attı. “Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık’ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti” paylaşımında bulundu.
"TELEFONLARIMIN HİÇBİRİNE ÇIKMADI"
Cumhuriyet gazetesine konuşan Erdal Kocabıyık, Yerkel’le yalnızca bir kez görüştüğünü, işsiz olduğu dönemde telefonlarına bile çıkmadığını söyledi. Özrü kabul etmediğini vurgulayan Kocabıyık, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. Bir kere telefon etmekle bu iş bitiyorsa, tamam. Tekme fotoğrafının yayımlanmasından sonra Soma’da kimse bana iş vermedi. Kara listeye alındım. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı. Hep ‘Toplantıdayım’ dedirtti. O zaman Ankara’da görevdeydi. Ben de işsizdim. Bir yardımı olmaz mıydı? Yardım istediğimde ilgilenmedi” dedi.
"DAVALAR HEP BİZİM ALEYHİMİZE DÖNÜYOR"
Başbakanlık’ın Mercedes araçlarına zarar verdiği iddiasıyla ceza alan Kocabıyık, hakkında “provokatör” suçlamasıyla haber yapan “havuz medyasına” karşı açtığı davalardan da olumlu sonuç alamamış. Bu nedenle “adalet” üzerine konuşmak istemediğini belirten Kocabıyık, “Ben gariban bir insanım” diyerek “Davalar hep bizim aleyhimize dönüyor. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Tek bir telefonla özür olmaz. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” diye konuştu.
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