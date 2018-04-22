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Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7 kategoride gerçekleştirilen etkinlikte 99 boğa yarıştı - Belediye Başkanı Kocatepe: - "Bu festivallerin amacı 300 yıllık tarihi birikimin günümüze aktarılması"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" yoğun ilgi gördü.

Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Derekapı mevkisinde düzenlenen güreşlerde Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 99 boğa yarıştı.

"Deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı", "süper baş" ve "baş boğa" olmak üzere 7 kategoride düzenlenen güreşlerde 60 bin liralık ödül dağıtıldı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, burada yaptığı konuşmada, festivalin Artvin'e ekonomik ve turizm anlamında da önemli bir canlılık sağladığını söyledi.

Artvin’deki festivallerin çoğunun boğa güreşleri çerçevesinde şekillendiğini anlatan Kocatepe, boğa güreşleri festivallerinin 250-300 yıllık bir tarihi birikimin bugüne aktarımı olduğunu dile getirdi.

Yıl içinde Artvin'de 35'e yakın boğa güreşi festivali yapıldığını kaydeden Kocatepe, şöyle konuştu:

"Baharın gelişiyle bu geleneği yaşatmak için düzenlenen festivaller de başladı. Bu festivallerin amacı 300 yıllık tarihi birikimin günümüze aktarılması. İlimizde her yıl 35 civarında boğa güreşleri festivali yapılıyor. Bunların en önemlilerinden biri de Derekapı boğa güreşleri. Boğa güreşlerinin finalini ise Kafkasör'de yapıyoruz. Yani Kafkasör, boğa güreşlerinin şampiyonlar ligi oluyor. Bu güreşler bir nevi Kafkasör’e hazırlık niteliğinde."

Festivaller aracılığıyla Artvin'de ekonomik ve turizm anlamında önemli bir canlılık olduğunun altını çizen Kocatepe, "Her anlamda daha yaşanılabilir bir Artvin ve butik turizm kenti olma yolunda ilerliyoruz. İnsanlarımız Artvin’de birlik içinde, doğayla iç içe kardeşçe yaşıyorlar. Dışarıdaki Artvinli hemşehrilerimizi ve tüm misafirlerimizi cennet Artvin'e bekliyoruz." diye konuştu.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise boğa güreşlerinin Artvin yöresinin geleneksel kültürel etkinliği olduğunu söyledi.

Sıcak havaya rağmen yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşleri, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, Artvin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt ve davetliler takip etti.

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Artvin Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri

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