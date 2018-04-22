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Yusufeli’de boğa güreşleri heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

 ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri heyecanı sürüyor.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri heyecanı sürüyor. Yoğun ilginin olduğu güreşler kıran kırana mücadelelere de sahne oluyor.

Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri devam ediyor. Etkinliğe, 6 kategoride 170'e yakın boğa getirildi. 50 bin lira ödülün dağıtıldığı boğa güreşleri festivali kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Yoğun ilginin olduğu festivalde güreşleri bölgeye gelen 15 bine yakın boğa sever de heyecanla izledi. Bu yıl 24’üncüsü organize edilen Derekapı Boğa Güreşleri için çevre şehir ve köylerden gelen izleyicilerin de güreş alanını doldurduğu ve buralarda çadır kurdukları da dikkat çekti.

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