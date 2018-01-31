Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray, yeni tranferi Yuto Nagatomo'yu açıkladı!

Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray, ara transferin son gününde, bugün İstanbul'a gelen Yuto Nagatomo ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi. İtalya Serie A takımlarından İnter Milan'da forma giyen Yuto Nagatomo ile kiralık olarak transfer etmek için hem kendisiyle hem de kulubüyle görüşmelere başlandığını bildirdi. Peki Yuto Nagatomo kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşındadır?
Yuto Nagatomo, kariyerinin zirvesi olarak adlandırabileceğimiz 2011-2014 yılları arasında sürati, yüksek top tekniği ve sürpriz golleriyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Son yıllarda ise yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fiziksel anlamda eski çevikliğinden uzak görünse de, tekniğinden bir şey kaybetmiş değil denebilir. Halen oyunun hücum yönünde oldukça etkili olabilecek bir isim olarak görünüyor.
Yuto Nagatomo, Inter'de zaman zaman sağ bekte de görev yapmıştı.
12 Eylül 1986 tarihinde Japonya'nın Saijo kentinde dünyaya gelen Yuto Nagatomo, futbol hayatına 2002 yılında Higashi Fukuoka Lisesi'nin futbol takımında başladı ve ardından 2005-2007 yıllarında da Meji Üniversitesi'nin takımında forma giydi. Yuto Nagatomo, profesyonel futbolculuk hayatına ise 2008 yılında transfer olduğu FC Tokyo takımında başladı. Burada geçirdiği 4 yılda toplam 84 maça çıktı.
2010 yılının Temmuz ayında Serie A'ya o sezon yeni yükselen Cesena tarafından kiralanan Yuto Nagatomo, burada sezonun ilk yarısını takımın as sol bek oyuncusu olarak geçirdi.
Cesena'da ve 2011 Asya Kupası'nda Japonya Milli Takımı forması altında sergilediği performans sonrasında İtalyan ekibi, Nagatomo'nun bonservisini aldı ancak hemen sonrasında Davide Santon'un kiralanması karşılığında onu Inter'e kiraladı.
Yuto Nagatomo, 55 numaralı formayı aldığı Inter'deki ilk maçına 6 Şubat 2011 tarihinde Roma ile oynanan maçta eski bir Galatasaraylı olan Wesley Sneijder'in yerine oyuna girerek çıktı.
Sezon sonunda Inter, Luca Garritano ve Luca Caldirola'nın bonservis haklarının yarısı ve bir miktar para karşılığında Yuto Nagatomo'nun bonservisini aldı. Bu transferin toplam maliyet değeri ise 10,95 milyon euro olarak gösterildi.
Yuto Nagatomo, Japonya Milli Takımı'nın formasını ise ilk olarak 24 Mayıs 2008 tarihinde Fildişi Sahili ile oynanan özel maçta giydi. Japonya ile 100'e yakın maçta görev yapan Nagatomo, 3 gole imza attı.
2011 yılından bu yana Inte forması giyen Yuto Nagatomo, son yıllarda İtalyan ekibinde gözden düşse de bu sezon şu ana kadar 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maçta görev aldı.
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