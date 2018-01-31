Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray, yeni tranferi Yuto Nagatomo'yu açıkladı!

Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray, ara transferin son gününde, bugün İstanbul'a gelen Yuto Nagatomo ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi. İtalya Serie A takımlarından İnter Milan'da forma giyen Yuto Nagatomo ile kiralık olarak transfer etmek için hem kendisiyle hem de kulubüyle görüşmelere başlandığını bildirdi. Peki Yuto Nagatomo kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşındadır?

Yuto Nagatomo, kariyerinin zirvesi olarak adlandırabileceğimiz 2011-2014 yılları arasında sürati, yüksek top tekniği ve sürpriz golleriyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Son yıllarda ise yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fiziksel anlamda eski çevikliğinden uzak görünse de, tekniğinden bir şey kaybetmiş değil denebilir. Halen oyunun hücum yönünde oldukça etkili olabilecek bir isim olarak görünüyor.

Yuto Nagatomo, Inter'de zaman zaman sağ bekte de görev yapmıştı.

YUTO NAGATOMO KİMDİR?

12 Eylül 1986 tarihinde Japonya'nın Saijo kentinde dünyaya gelen Yuto Nagatomo, futbol hayatına 2002 yılında Higashi Fukuoka Lisesi'nin futbol takımında başladı ve ardından 2005-2007 yıllarında da Meji Üniversitesi'nin takımında forma giydi. Yuto Nagatomo, profesyonel futbolculuk hayatına ise 2008 yılında transfer olduğu FC Tokyo takımında başladı. Burada geçirdiği 4 yılda toplam 84 maça çıktı.