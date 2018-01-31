HABER

Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray, yeni tranferi Yuto Nagatomo'yu açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 15:10 | Son Güncelleme

Yuto Nagatomo, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Ara transfer dönemi son gününde Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun transferi için futbolcu ve kulubü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Peki Yuto Nagatomo kimdir? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? Kaç yaşındadır? İşte Yuto Nagatomo'nun futbol hayatı...

Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray, yeni tranferi Yuto Nagatomo'yu açıkladı!

Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray, ara transferin son gününde, bugün İstanbul'a gelen Yuto Nagatomo ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi. İtalya Serie A takımlarından İnter Milan'da forma giyen Yuto Nagatomo ile kiralık olarak transfer etmek için hem kendisiyle hem de kulubüyle görüşmelere başlandığını bildirdi. Peki Yuto Nagatomo kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşındadır?

Yuto Nagatomo, kariyerinin zirvesi olarak adlandırabileceğimiz 2011-2014 yılları arasında sürati, yüksek top tekniği ve sürpriz golleriyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Son yıllarda ise yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fiziksel anlamda eski çevikliğinden uzak görünse de, tekniğinden bir şey kaybetmiş değil denebilir. Halen oyunun hücum yönünde oldukça etkili olabilecek bir isim olarak görünüyor.

Yuto Nagatomo, Inter'de zaman zaman sağ bekte de görev yapmıştı.

YUTO NAGATOMO KİMDİR?

12 Eylül 1986 tarihinde Japonya'nın Saijo kentinde dünyaya gelen Yuto Nagatomo, futbol hayatına 2002 yılında Higashi Fukuoka Lisesi'nin futbol takımında başladı ve ardından 2005-2007 yıllarında da Meji Üniversitesi'nin takımında forma giydi. Yuto Nagatomo, profesyonel futbolculuk hayatına ise 2008 yılında transfer olduğu FC Tokyo takımında başladı. Burada geçirdiği 4 yılda toplam 84 maça çıktı.

2010 yılının Temmuz ayında Serie A'ya o sezon yeni yükselen Cesena tarafından kiralanan Yuto Nagatomo, burada sezonun ilk yarısını takımın as sol bek oyuncusu olarak geçirdi.

Cesena'da ve 2011 Asya Kupası'nda Japonya Milli Takımı forması altında sergilediği performans sonrasında İtalyan ekibi, Nagatomo'nun bonservisini aldı ancak hemen sonrasında Davide Santon'un kiralanması karşılığında onu Inter'e kiraladı.

Yuto Nagatomo, 55 numaralı formayı aldığı Inter'deki ilk maçına 6 Şubat 2011 tarihinde Roma ile oynanan maçta eski bir Galatasaraylı olan Wesley Sneijder'in yerine oyuna girerek çıktı.

Sezon sonunda Inter, Luca Garritano ve Luca Caldirola'nın bonservis haklarının yarısı ve bir miktar para karşılığında Yuto Nagatomo'nun bonservisini aldı. Bu transferin toplam maliyet değeri ise 10,95 milyon euro olarak gösterildi.

Yuto Nagatomo, Japonya Milli Takımı'nın formasını ise ilk olarak 24 Mayıs 2008 tarihinde Fildişi Sahili ile oynanan özel maçta giydi. Japonya ile 100'e yakın maçta görev yapan Nagatomo, 3 gole imza attı.

2011 yılından bu yana Inte forması giyen Yuto Nagatomo, son yıllarda İtalyan ekibinde gözden düşse de bu sezon şu ana kadar 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maçta görev aldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray transfer Yuto Nagatomo Yuto Nagatomo kimdir

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İlginizi Çekebilir

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
100 maçta 3 gol hakan balta daha cok atar niye aldinizki
Diğer Haberler
Reyhanlı'ya 5. roket atıldı

Reyhanlı'ya 5. roket atıldı

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kırmızı Bülten ile aranıyordu Kocaeli'de yakalandı!

Kırmızı Bülten ile aranıyordu Kocaeli'de yakalandı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.