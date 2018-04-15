YÜTSO seçimlerini ’Beyaz Liste’ kazandı

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) organ seçimlerini Abdurrahman Pınar öncülüğündeki ’Beyaz Liste’ kazandı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanlığı bugün seçime gitti. Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi’nde yapılan organ seçimlerinde oda üyeleri saat 08.00’de oy verme işlemlerine başladı. Mevcut Başkan Salih Özdemir ve Abdurrahman Pınar’ın aday olduğu seçimlerde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan oy sayımında resmi olmayan ilk bilgilere göre, adaylardan Abdurrahman Pınar’ın başında olduğu beyaz liste, 8 meslek komitesinden 5’ini alarak seçimi kazandı.

Elde edilen bu sonuçlarla, YÜTSO Başkanlığına iş adamı Abdurrahman Pınar’ın getirilmesi bekleniyor.

Seçim sonrası organ seçimlerini kazanan beyaz liste adına bir konuşma yapan ’Yeni Değişim Hareketi’ öncüsü işadamı Abdurrahman Pınar, "Çok değerli Yüksekova ve Şemdinli Tüccarı, sanayicisi ve esnafı malumunuz bugün Ticaret ve Sanayi Odamızın oda meclis üyeleri ve meslek komitelerinin seçimlerini yaptık. Oda seçimlerinin başta ülkemize, bölgemize, Yüksekova, Şemdinli ilçelerimize ve tüm tüccar, sanayici, ve esnaflarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün oda seçimlerinin ilk etabını tamamlamış bulunmaktayız. Allah nasip ederse önümüzdeki Cuma günü Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Meclis Başkanı ve Üyeleri, Disiplin Kurul Başkanı ve Üyeleri, 8 meslek komitesinin başkan ve üyeleri, kadın girişimci başkan ve üyeleri ile genç girişimci başkan ve üyelerinin seçimlerini yapacağız. Odamızın tüm seçimlerini tamamladıktan sonra yeni meclisimiz, yönetim kurulumuz ve meslek komitelerimiz ile birlikte yapacağımız toplantı sonucunda bölgemizin, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizin başlıca önemli sorunlarını belirledikten sonra ve yapacağımız hizmetlerle ilgili bilgileri siz değerli oda üyelerimize ve halkımıza görsel ve yazılı basın aracılığı ve odamızın web sayfasından duyuracağız. Tekrardan oda seçimlerinin tüccar, sanayici ve esnafımız için hayırlı uğurlu olmasını diler, bu seçimlerde emeği geçen herkese Yeni Değişim Hareketi sözcüsü olarak sonsuz teşekkür ederim" dedi.