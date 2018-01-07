Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı'nda kışın ortasında su seviyesi yüzde 28'e düştü.Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle kışın ortasında su düzeyi düştü. Kocaeli'nin büyük bir kesiminin içme suyunu karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, su oranı yüzde 28 oranına 14 milyon 270 bin metreküpe düştü. Yaz aylarında dahi su düzeyinin daha yüksek olduğu Yuvacık Barajı'nda önümüzdeki günlerde beklenen yağışlı hava ile su düzeyinin yeniden yükselmesinin beklendiği belirtildi.
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