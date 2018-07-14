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Yuvadan düşen saka kuşu yavruları için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen 4 saka kuşu yavrusu, itfaiye ekiplerince yerlerine kondu.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen 4 saka kuşu yavrusu, itfaiye ekiplerince yerlerine kondu. Malkara'da, şehir girişindeki taksi durağında çalışan taksiciler, kaldırımın üzerine çam ağacındaki yuvalarından düşen 4 yavru saka kuşunu fark etti. Esnaf, yavruları kendi imkanlarıyla yuvaya ulaştıramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, ağaca merdivenle çıkarak, yavru saka kuşlarını yuvasına bıraktı. Kaldırımda buldukları yavru saka kuşlarını başka hayvanlara yem olmaması için koruma altına aldıklarını belirten taksici Mehmet Dönerçark, “Durakta müşteri beklerken 4 yavru saka kuşunun yuvalarından aşağıya düştüğünü gördük. Birer hayvansever olarak kuşları yoldan geçen araçlar ezmesin ve diğer hayvanlara yem olmasın diye hemen aldık. Yuvalarına bırakmaya çalıştık, ama yüksek olduğundan dolayı hemen itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri hemen geldi ve uzattığı merdivenle hepsini yerine koydu. Hepsinden Allah razı olsun. Eğer ki yavru kuşları yerden almasaydık ya araçlar ezecekti, ya da diğer hayvanlara yem olacaktı. Biz de bir hayvansever olarak görevimizi yapmaktan mutlu olduk” dedi.

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