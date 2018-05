Yuvadan geri aldığı engelli oğluna 22 yıldır gözü gibi bakıyor

- "Ali'den bir an olsun vazgeçmedim"

Ali'nin üç ay kuvözde kaldığını dile getiren Kaçar, şöyle devam etti:

"Oğlum doğduktan üç yıl sonra eşimi kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettim. Oğlumla bir başıma kaldım. O dönemde Ali'yi bakamayacağımı düşündüğüm için yuvaya verdim. Ancak hasretine dört gün dayanabildim ve hemen geri aldım. O zamanlarda inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışıyordum. Ali'yi bisikletimin sepetine koyup işe götürüyordum. O nedenle mahalledekiler Ali'ye 'bisiklet çocuk' bile diyorlardı. Ben çalışırken Ali de oralarda oyun oynayıp vakit geçiriyordu. Bir an olsun onu gözümün önünden ayırmıyordum. Gece gündüz hep birlikteydik. Onu kimseye bırakmadım."

Zaman içerisinde Ali'nin büyümesiyle rahatsızlığını fark ettiğini dile getiren baba Kaçar, oğlunun yüzde 83 oranında zihinsel engelli raporu bulunduğunu ifade etti.

Her şeye rağmen Ali'den vazgeçmediğini ve onun için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Kaçar, "Şu an su tesisatı işi yapıyorum. Ali de haftada belli günler engelliler için hizmet veren okula gidiyor. Çok şükür ona babalığın yanı sıra annelik de yaparak bugünlere getirdim. Ali'den bir an olsun vazgeçmedim. Küçük doğduğu için yaşamaz dedikleri Ali'yi büyüttüm." diye konuştu.

Bu arada, annesini hiç hatırlamayan 25 yaşındaki Ali Kaçar da ondan geriye kalan iki kare fotoğrafa bakarak avunuyor.