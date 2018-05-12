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Yuvadan geri aldığı engelli oğluna 22 yıldır gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Adana'da eşini kalp rahatsızlığı nedeniyle doğum yapmasından üç yıl sonra kaybedince zihinsel engelli oğlunu yuvaya veren Mahmut Kaçar, hasretine dayanamayıp dört günün ardından geri aldığı oğlu Ali'ye 22 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor - Mahmut Kaçar: - "Çok şükür ona babalığın yanı sıra annelik de yaparak bugünlere getirdim. Ali'den bir an olsun vazgeçmedim. Erken doğduğu için yaşamaz dedikleri Ali'yi büyüttüm"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da eşi doğum yaptıktan 3 yıl sonra vefat edince tek başına bakamayacağını düşündüğü zihinsel engelli oğlunu yuvaya veren Mahmut Kaçar, hasretine dayanamayıp dört günün ardından geri aldığı oğlu Ali'ye 22 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor.

Merkez Yüreğir ilçesindeki eski bir evde zor koşularda yaşam mücadelesi veren 66 yaşındaki Kaçar, oğlu Ali'yi anne yokluğunu hissettirmeden bakmaya çalışıyor.

Uzun yıllar işe giderken bile oğlunu yanında götüren Kaçar, gözü gibi baktığı Ali'nin mutlu olması için elinden gelen fedakarlığı gösteriyor.

Mahmut Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp rahatsızlığı olan eşiyle 1984 yılında evlendiğini ve dört yıl sonra bir erkek çocuğu sahibi olduklarını söyledi.

İlk oğullarını rahatsızlığı nedeniyle 41 günlükken kaybettiklerini anlatan Kaçar, doktorların eşine bir daha hamile kalmaması önerisinde bulunmasına rağmen 1993 yılında ikinci çocukları olan Ali'nin dünyaya geldiğini aktardı. Ali'nin 7 aylıkken evde doğduğunu belirten Kaçar, çok küçük olan oğlunu hemen alıp pamuğa sararak hastaneye götürdüğünü söyledi.

- "Ali'den bir an olsun vazgeçmedim"

Ali'nin üç ay kuvözde kaldığını dile getiren Kaçar, şöyle devam etti:

"Oğlum doğduktan üç yıl sonra eşimi kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettim. Oğlumla bir başıma kaldım. O dönemde Ali'yi bakamayacağımı düşündüğüm için yuvaya verdim. Ancak hasretine dört gün dayanabildim ve hemen geri aldım. O zamanlarda inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışıyordum. Ali'yi bisikletimin sepetine koyup işe götürüyordum. O nedenle mahalledekiler Ali'ye 'bisiklet çocuk' bile diyorlardı. Ben çalışırken Ali de oralarda oyun oynayıp vakit geçiriyordu. Bir an olsun onu gözümün önünden ayırmıyordum. Gece gündüz hep birlikteydik. Onu kimseye bırakmadım."

Zaman içerisinde Ali'nin büyümesiyle rahatsızlığını fark ettiğini dile getiren baba Kaçar, oğlunun yüzde 83 oranında zihinsel engelli raporu bulunduğunu ifade etti.

Her şeye rağmen Ali'den vazgeçmediğini ve onun için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Kaçar, "Şu an su tesisatı işi yapıyorum. Ali de haftada belli günler engelliler için hizmet veren okula gidiyor. Çok şükür ona babalığın yanı sıra annelik de yaparak bugünlere getirdim. Ali'den bir an olsun vazgeçmedim. Küçük doğduğu için yaşamaz dedikleri Ali'yi büyüttüm." diye konuştu.

Bu arada, annesini hiç hatırlamayan 25 yaşındaki Ali Kaçar da ondan geriye kalan iki kare fotoğrafa bakarak avunuyor.

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