Yuvasından düşen karga yavrusu için itfaiye seferber oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yuvasından düşerek dalların arasına sıkışan karga yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hıdırlık Sokak'taki esnaf, ardıç ağacından karga sesi geldiğini duyunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, dallarda sıkışan karga yavrusunu zarar görmeden kurtardı.
İtfaiye merdiveni kısa kalınca yuvasına yerleştirilemeyen karga, hayvansever Asuman Yücekan'a emanet edildi.
- "Anne karga yavrusu için çırpınmış"
Asuman Yücekan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yuvasından düşen yavrusu nedeniyle anne karganın sabaha kadar susmadığını söyledi.
Önce kargalara kedi saldırdığını düşündüklerini ifade eden Yücekan, "Buradaki esnaf arkadaş 'Yavrusu yuvadan düşmüş, onun için çırpınıyor.' dedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verdim. Kargayı kurtardıkları için sevinçliyiz." diye konuştu.
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