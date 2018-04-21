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Yuvayı dişi kuş yerine ormancılar yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Mihalıççık, Alpu ve Sarıcakaya ilçelerindeki ormanlık alanlara kuşlar için özel üretilen yuvalar asıldı.Ormandaki ağaçlara zarar veren böcek türlerini yiyerek ağaçların sağlıklı büyümesini sağlayan kuşlar için harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü özel yuva üretti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Mihalıççık, Alpu ve Sarıcakaya ilçelerindeki ormanlık alanlara kuşlar için özel üretilen yuvalar asıldı.
Ormandaki ağaçlara zarar veren böcek türlerini yiyerek ağaçların sağlıklı büyümesini sağlayan kuşlar için harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü özel yuva üretti. Üretilen yuvalar, Mihalıççık, Alpu ve Sarıcakaya ilçelerindeki ormanlık alanlara asıldı. Genç ağaçlara asılan yuvalar diğer yırtıcı hayvanların yetişemeyeceği yüksekliğe ve deliği güneye bakacak şekilde asılıyor.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, kuşları ormanlık bölgede tutmaya çalıştıklarını söyledi. Temel, "Ağaçlara zarar veren böcekleri yiyerek beslenen bu kuşlara sahip çıkıyor ve yılda ortalama 2 binden fazla yapay kuş yuvasını ormanlık alanlara yerleştiriyoruz. Eskişehir ve Afyonkarahisar illerini kapsayan yaklaşık 640 bin hektarlık ormanlık alanda her yıl değişik yerlere kuş yuvaları asıyoruz. Kuşları ev sahibi yapan orman teşkilatı bu sayede ormana zarar veren böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutarken, kuşların yardımıyla kimyasal mücadele yapmaktan da kurtuluyor. Doğal dengenin korunması sağlanmış oluyor" diye konuştu.
Diğer yandan Sarıcakaya ve Alpu ilçelerindeki kuş yuvalarının asılma çalışmasına Alpu Kaymakamı Ömer Özbay, Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, DSİ Bölge Müdürü Murat Gül ve bir grup öğrenci katıldı.

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