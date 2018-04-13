Yüz binlerce yerel tohum Nilüfer’de takas edilecek

Nilüfer Belediyesi’nin 21 Nisan Cumartesi günü Görükle’de düzenleyeceği Nilüfer 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, yüz binlerce yerel tohum takas edilerek gelecek nesillere aktarılacak.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Yerel Tohum Takas Etkinliği’ne hazırlanıyor. 21 Nisan Cumartesi günü, Görükle’de bulunan Kazım Koyuncu Sokağı’nda gerçekleşecek olan 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, Türkiye’nin birçok ilinden gelecek olan çiftçiler, kurum temsilcileri, yerel tohum grupları ve vatandaşlar, ellerindeki tohumları birbirleriyle takas ederek, yerel tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Yüz binlerce tohum, Bursa’nın yanı sıra Anadolu’nun herhangi bir yerinde toprakla buluşmak için el değiştirecek.

Nilüfer Belediyesi de, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden elde edilen standart ve yerel tohumların, Ürünlü’de bulunan Kent Bostanları’nda tamamen ekolojik tarım koşullarında yapılan çeşit denemeleri sonucu elde edilen tohumları halkla buluşturacak. Bu kapsamda Kent Bostanları’nda yetişen, bölgeye uyum ve verimlilik açısından yüksek performans gösteren 30 çeşit tohum, etkinliğe katılanlarla paylaşacak.

Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu ve EKODER gönüllüleri tarafından hazırlanan 6 bin paket tohum ve yaklaşık 2 bin sebze fidesi de, Nilüfer Belediyesi 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde ücretsiz olarak dağıtılacak.