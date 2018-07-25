İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının yaşayan 50 şair ve yazarının kendini, edebiyatını ve hayata bakışını anlattığı "Yüz Yüze Konuşmalar, Yaşayan Edebiyat" projesi tanıtıldı.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılan toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, kültürün yüzyıllar boyunca hayatı iyiye, güzele ve doğruya dönüştüren bir simya olduğunu söyledi.

"Biz bu simya sayesinde Türk milletiyiz. Bu simya sayesinde dünyanın en uzak köşelerinde en garip kalplerinde silinmez izler bıraktık ve bırakıyoruz." diyen Arısoy, dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı inanç ve düşünceyle hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Kültürel iktidar tartışmalarına değinen Arısoy, "Biz bakanlık olarak dün ve bugün kültürün iktidar olduğu bir Türkiye hayaliyle çalıştık, çalışıyoruz. Bütün renklerin ve fikirlerin, bizi biz yapan değerlerin hakkını vermeye, onları gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Arısoy, projenin önemine dikkati çekerek, "Türk edebiyatının farklı kesimlerinde kültürümüzü inşa etme gayretindeki değerli şair ve yazarlarımızın kendi dünyalarının doğrularını, eksiklerini, müktesebatlarını cömertçe ikram ettiği bir kitabın ve projenin tanıtımı amacıyla bir aradayız. İnanıyorum ki bu isimler bu kitaplar sayesinde kültürün iktidarı perçinlenecektir." ifadelerini kullandı.