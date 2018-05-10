Yüzde 40 düşük kalorili tereyağı piyasaya sürülecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağı"nın patentinin devri gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Teknoparkta gerçekleştirilen törende, üniversite sanayi iş birliği ile kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağının patentinin devrini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güven, ERÜ olarak başarılı bir iş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin köklü firmalarından Gülsan Gıda ile anlaşmamızı imzalayacağız. Üniversitemizin devir yoluyla ticarileşen ilk patenti olma özelliğini taşıyan, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğan'ın 'Kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağı' adlı ürünü, tamamen ERÜ laboratuvarında geliştirmiştir. Üniversite sanayi iş birliğinin aranılan ve güzel örneklerinden olan bu patent devri, devlet üniversiteleri arasında ihale yoluyla verilen patent açısından bir ilktir. Ülkemizin kalkınması için üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılması büyük önem taşımaktadır."