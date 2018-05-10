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Yüzde 40 düşük kalorili tereyağı piyasaya sürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven: - "Ürün tamamen ERÜ laboratuvarında geliştirilmiştir"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağı"nın patentinin devri gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Teknoparkta gerçekleştirilen törende, üniversite sanayi iş birliği ile kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağının patentinin devrini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güven, ERÜ olarak başarılı bir iş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin köklü firmalarından Gülsan Gıda ile anlaşmamızı imzalayacağız. Üniversitemizin devir yoluyla ticarileşen ilk patenti olma özelliğini taşıyan, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğan'ın 'Kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağı' adlı ürünü, tamamen ERÜ laboratuvarında geliştirmiştir. Üniversite sanayi iş birliğinin aranılan ve güzel örneklerinden olan bu patent devri, devlet üniversiteleri arasında ihale yoluyla verilen patent açısından bir ilktir. Ülkemizin kalkınması için üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılması büyük önem taşımaktadır."

Mülkiyeti üniversitelerine ait patentlerin sayısının artırılması için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Güven, 4 yıl içinde üniversite adına 45 patent başvurusu yapıldığını ve 7 ürünün tescil edildiğini ifade etti.

Gülsan Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güldü ise üretilen ürünü tüm dünyaya tanıtmak istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak patent devri gerçekleştirildi.

Geliştirilen kahvaltılık tereyağının, prebiyotik özelliğe sahip, yüzde 40 düşük kalorili ve uzun raf ömrüne sahip olduğu belirtildi.

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