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"Yüzde 55'in üzerinde bir rakamla Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 03:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Bunlar, oylar yüzde 51-52 olunca zınarıyorlar. Biz Allah'ın izniyle öyle bir şey yapalım ki bunların artık söyleyecek bir şeyi kalmasın. Bunların süngüsü düşsün. En az 55'in üzerinde bir rakamla Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız" - "Hele o talimatla Kandil'den gelen, Kandil'in abilerinin Avrupa'daki, Amerika'daki abilerinin Kandil'e söylediği, Kandil'in de siyasi uzantısına söylediği, o kürsüye çıkıp da 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyerek kürsüden inmesini unutmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bunlar, oylar yüzde 51-52 olunca zınarıyorlar (karşı gelmek, kabullenememek). Biz Allah'ın izniyle öyle bir şey yapalım ki bunların artık söyleyecek bir şeyi kalmasın. Bunların süngüsü düşsün. En az yüzde 55'in üzerinde bir rakamla Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız." dedi.

Ünal, Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesince bir tesiste düzenlenen sahur programındaki konuşmasında, uluslararası iş birlikçilerin en iyi yaptığı işin, "karşı propaganda" denilen propaganda tarzı olduğunu, bu şekilde doğrudan öz güvene saldırıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu ülkenin yetiştirdiği, sadece Türkiye'nin değil bütün mazlum milletlerin gür sesi olmuş, bugün liderliği küresel ölçekte kabul edilen, bu milletin evladı, bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevildiği anda insanlara mührün yapıştırıldığını ifade eden Ünal, "Biz bu milletin yanındayız. Biz bu milletin sevdiklerinin yanındayız. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan, bu millet tarafından seçilmiş olmasıdır. Bu aziz millete saldıramadıkları için Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. AK Parti'yi kıymetli yapan nedir? AK Parti'nin 16 yıldan beri bu milletin sorunlarının çözümünde en güçlü siyasi aygıt olmasıdır." diye konuştu.

Ünal, 24 Haziran'la ilgili en ufak bir rehavet gösterilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili bir sorun görünmediğine dikkati çeken Ünal, "Bunlar, oylar yüzde 51-52 olunca zınarıyorlar. Biz Allah'ın izniyle öyle bir şey yapalım ki bunların artık söyleyecek bir şeyi kalmasın. Bunların süngüsü düşsün. En az yüzde 55'in üzerinde bir rakamla Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye"

Milletin rehavete kapılmamasını isteyen Mahir Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hele o talimatla Kandil'den gelen, Kandil'in abilerinin, Avrupa'daki, Amerika'daki abilerinin Kandil'e söylediği, Kandil'in de siyasi uzantısına söylediği, o kürsüye çıkıp da 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyerek kürsüden inmesini unutmayacağız. Bu milletle oynanmayacağını onlara 24 Haziran günü Allah'ın izniyle göstereceğiz. O yüzden asla rehavet olmayacak."

Ünal, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Erdoğan'a oy vereceğim ancak Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'yi tercih etmeyeceğim." diye bir FETÖ fitnesi çıkarıldığını vurguladı.

Güçlü bir Meclis'in önemine dikkati çeken Ünal, "Güçlü bir Meclis olmazsa, aşağıda güçlü bir siyasi irade olmazsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı yukarıda rahat bırakırlar mı? Bırakmazlar. O yüzden güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye; bundan da taviz vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, daha sonra soruları yanıtladı.

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş seçim

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