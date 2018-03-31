‘Yüzde Yüz Yerli Üretim’ Paneline Yoğun İlgi

Marmaris’te ‘Yüzde Yüz Yerli Üretim’ paneli düzenlendi. Panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından “Yüzde Yüz Milli Düşünce, Yüzde Yüz Yerli Üretim, Doğru Tercih” konulu panel düzenlendi. Panel konuşmacı olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Gençlik ve Spor Federasyonu Başkanı Güngör Doğanay ve Yılın Genç Girişimcisi Duygu Yılmaz katıldı. İçmeler Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, ilçe protokolü üyeleri ve öğrenciler katıldı. Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panel öncesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı, teknolojik çalışmalar da görücüye çıktı. Öğrenciler, çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar etkinlikte bir konuşma yaptı. Harmandar, “Biz öğrencilerimiz sadece öğrencilerimiz ders kitapları arasındaki bilgilerle yetiştirmekle kalmıyoruz. Ülkemizin geleceği için, milli birlik ve beraberliğimiz sahip çıkan gençler yetiştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Panelistler, yerli üretimde ülkenin durumu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yerli üretimde izlenilen yol hakkında örnekler veren katılımcılar, öğrencilere daha fazla çalışma çağrısında bulundu.