‘Yüzen ahır’ Bandırma’ya 8 bin 300 dana getirdi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- PANAMA bandıralı ‘Zein 1’ isimli canlı hayvan gemisi, Brezilya’dan getirdiği 8 bin 300 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı’na demirledi.
Bakanlar Kurulu kararıyla besiciler için Et ve Balık Kurumu’na 31 Aralık 2018 tarihine kadar 500 bin canlı büyükbaş, 475 bin de canlı koyun ve keçi ithali yetkisinin verilmesinden sonra hızlanan canlı hayvan ithalatı, aralıksız sürüyor. Dün gece de Çelebi Bandırma Limanı’na Brezilya’dan Panama bandıralı 163 metre uzunluğunda 1568 grostonluk ‘Zein 1’ isimli özel canlı hayvan gemisi ‘Yüzen ahır’ ile 8 bin 300 baş besilik dana getirildi. Dev gemiden kamyonlara bindirilen hayvanlar, çeşitli illere sevk edilmeye başlandı.
Çelebi Bandırma Limanı’na 1 Mart 2018 tarihinde de Uruguay‘dan ‘Rahmen’ isimli özel hayvan gemisiyle 12 bin dana getirilmişti.
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