Yüzen saray Kuşadası'nda- Yeniden

NOT: '176 bin ton' ifadesini, '176 bin litre' olarak değiştirirerek, haberimizi, yeniden geçiyoruz.

----------------

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- DÜNYANIN en lüks yatlarından olan 92 metre uzunluğundaki 'Queen Miri', yakıt almak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki marinaya yanaştı.

Amerikalı ünlü milyarder Sheldon Gary Adelson ve ailesine ait olan 'Queen Miri' adlı yat, Kuşadası ilçesindeki marinaya demirledi. Lüks yata, 176 bin litre yakıt siparişi verildi. Yakıtın, İzmir'in Aliağa ilçesinden tankerle Kuşadası'na getirildiği öğrenildi. Yakıt aldıktan sonra yatın, Kuşadası'ndan ayrılarak Sicilya'ya hareket edeceği bildirildi.

Las Vegas'ta kumarhaneleri, otel zinciri, İsrail ve Amerika'da gazeteleri bulunan Adelson, Forbes Dergisi'nce 43,4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 16'ncı kişisi ilan edilmişti. Adelson, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.

Adelson ailesi bireylerini gezdiren Queen Miri'de, ikisi kral dairesi 18 kabinde 36 yataklı oda bulunuyor. SPA, sauna, helikopter iniş pisti, sinema, toplantı salonu, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu yer alıyor. Güvertede jakuzi, spor salonu bulunuyor. Her misafire bir kişinin hizmet ettiği yatta, 36 personel çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

