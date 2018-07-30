Yüzen saray Kuşadası'nda- Yeniden

NOT: '176 bin ton' ifadesini, '176 bin litre' olarak değiştirirerek, haberimizi, yeniden geçiyoruz.
----------------
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- DÜNYANIN en lüks yatlarından olan 92 metre uzunluğundaki 'Queen Miri', yakıt almak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki marinaya yanaştı.
Amerikalı ünlü milyarder Sheldon Gary Adelson ve ailesine ait olan 'Queen Miri' adlı yat, Kuşadası ilçesindeki marinaya demirledi. Lüks yata, 176 bin litre yakıt siparişi verildi. Yakıtın, İzmir'in Aliağa ilçesinden tankerle Kuşadası'na getirildiği öğrenildi. Yakıt aldıktan sonra yatın, Kuşadası'ndan ayrılarak Sicilya'ya hareket edeceği bildirildi.
Las Vegas'ta kumarhaneleri, otel zinciri, İsrail ve Amerika'da gazeteleri bulunan Adelson, Forbes Dergisi'nce 43,4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 16'ncı kişisi ilan edilmişti. Adelson, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.
Adelson ailesi bireylerini gezdiren Queen Miri'de, ikisi kral dairesi 18 kabinde 36 yataklı oda bulunuyor. SPA, sauna, helikopter iniş pisti, sinema, toplantı salonu, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu yer alıyor. Güvertede jakuzi, spor salonu bulunuyor. Her misafire bir kişinin hizmet ettiği yatta, 36 personel çalışıyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak
Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt
Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!
Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum