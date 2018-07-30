HABER

Yüzen saray Kuşadası'nda- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

NOT: '176 bin ton' ifadesini, '176 bin litre' olarak değiştirirerek, haberimizi, yeniden geçiyoruz.

NOT: '176 bin ton' ifadesini, '176 bin litre' olarak değiştirirerek, haberimizi, yeniden geçiyoruz.
----------------

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- DÜNYANIN en lüks yatlarından olan 92 metre uzunluğundaki 'Queen Miri', yakıt almak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki marinaya yanaştı.
Amerikalı ünlü milyarder Sheldon Gary Adelson ve ailesine ait olan 'Queen Miri' adlı yat, Kuşadası ilçesindeki marinaya demirledi. Lüks yata, 176 bin litre yakıt siparişi verildi. Yakıtın, İzmir'in Aliağa ilçesinden tankerle Kuşadası'na getirildiği öğrenildi. Yakıt aldıktan sonra yatın, Kuşadası'ndan ayrılarak Sicilya'ya hareket edeceği bildirildi.
Las Vegas'ta kumarhaneleri, otel zinciri, İsrail ve Amerika'da gazeteleri bulunan Adelson, Forbes Dergisi'nce 43,4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 16'ncı kişisi ilan edilmişti. Adelson, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.
Adelson ailesi bireylerini gezdiren Queen Miri'de, ikisi kral dairesi 18 kabinde 36 yataklı oda bulunuyor. SPA, sauna, helikopter iniş pisti, sinema, toplantı salonu, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu yer alıyor. Güvertede jakuzi, spor salonu bulunuyor. Her misafire bir kişinin hizmet ettiği yatta, 36 personel çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu! Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!
Ümraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesiÜmraniye'de inşaatın perde duvarının çökmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Cezaevi firarisi İstanbul'da lüks rezidansta yakalandı

Cezaevi firarisi İstanbul'da lüks rezidansta yakalandı

On Numara sonuçları 30 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 30 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

'Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi' dedi, hakim sordu: Başını kesmişsin, kafayı ne yaptın?"

'Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi' dedi, hakim sordu: Başını kesmişsin, kafayı ne yaptın?"

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.