Muğla'nın Fethiye ilçesinde, engellilerin denize girebilmesi ve güneşlenmesi için yapılan "Yüzer engelli güneşlenme terası" kullanıma açıldı.
Fethiye Belediyesince Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'na yapılan terasın açılış törenine, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, engelliler ve aileleri katıldı.
Saatcı, burada yaptığı konuşmada, terasla engelli bireylerin de rahatça denize girip güneşlenebileceğini söyledi.
Behçet Saatcı, platformla engellilerin denize girmeleri için her türlü kolaylığın sağlandığını da kaydetti.
Terası kullanan bedensel engelli Kader Koca ise kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.
Daha önce denize girmekte güçlük çektiklerini belirten Koca, "Fethiye'de ilk kez böyle bir platform oldu. Bütün engelli arkadaşlarımla rahatça denize girebileceğiz." dedi.
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