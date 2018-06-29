HABER

"Yüzer Engelli Güneşlenme Terası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Muğla'da engellilerin denize girebilmesi ve güneşlenmesi için yapılan teras kullanıma açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, engellilerin denize girebilmesi ve güneşlenmesi için yapılan "Yüzer engelli güneşlenme terası" kullanıma açıldı.

Fethiye Belediyesince Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'na yapılan terasın açılış törenine, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, engelliler ve aileleri katıldı.

Saatcı, burada yaptığı konuşmada, terasla engelli bireylerin de rahatça denize girip güneşlenebileceğini söyledi.

Behçet Saatcı, platformla engellilerin denize girmeleri için her türlü kolaylığın sağlandığını da kaydetti.

Terası kullanan bedensel engelli Kader Koca ise kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Daha önce denize girmekte güçlük çektiklerini belirten Koca, "Fethiye'de ilk kez böyle bir platform oldu. Bütün engelli arkadaşlarımla rahatça denize girebileceğiz." dedi.

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandıAdil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı
Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
behçet saatçı engelli birey Fethiye güneşlenme Muğla

En Çok Okunan Haberler

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!

Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!

İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.