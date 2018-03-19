Yüzlerce bisikletli Çanakkale için pedal çevirdi

Talas Paraşüt Alanında düzenlenen etkinlikte yüzlerce bisikletli Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü adına pedal çevirdi.

Talas Paraşüt Alanında çok sayıda gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. 18 Mart’ın Türk milleti için önemli bir gün olduğuna değinen Başkan Çelik, “Bir tarafta Çanakkale Zaferinin yıldönümü kutlarken diğer tarafta Afrin zaferini kutluyoruz. Bizlerde böylesi güzel bir günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Çelik, konuşmasının ardından, bisikletçilere start verdi. Yüzlerce bisikletli, Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanına kadar pedal çevirdi.