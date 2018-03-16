Yüzlerce bisikletli Çanakkale yolunda

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne 2 gün kala, Büyükçekmece’de toplanan 10 yaşından 85 yaşına kadar yüzlerce sporcu, bisikletleriyle birlikte anma programları için Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Bisiklet Takımı ve Büyükçekmece Bisiklet bisikletçilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik kafile sabah erken saatlerde bisikletleriyle yola çıkmak üzere Çanakkale 100’üncü yıl anıtı önünde toplandı. 10 yaşından 85 yaşına kadar her yaştan vatandaşın katıldığı etkiliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katılarak destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından hep birlikte pedala basan bisikletliler, zaferin 103’üncü yıl dönümünde Çanakkale’ye doğru yaklaşık 300’da fazla kilometre yol alacak.

Düzenli olarak her yıl etkinliğe katıldığını söyleyen 85 yaşındaki sporcu Bedri Sakarya, " Şu anda 85 yaşımın içindeyim kendimi tutamıyorum gençlere dahil oluyorum. Müsabaka olmadığı için muhtelif yerlerde ihtiyaç molası altında Tekirdağ’a gidene kadar iki yerde mola vereceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan genç sporcu Halil Çıtak ise 300’den fazla kilometre yapacaklarını belirterek, " Malkara civarında bir duraklama yapıyoruz sonrasında abidelerde yolculuğumuzu bitiriyoruz. 2 günde bu yolu kat ediyoruz"diye konuştu.

Program öncesi bisikletçilerle bir araya gelip sohbet eden ve sonrasında onlarla birlikte pedala basan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çanakkale kahramanlarını anmaya ve zaferi kutlamaya başladıklarını söyleyerek, "Bugün burada Büyükçekmece Çanakkale anıtı önünde 4 bisiklet kulübümüzün yüzlerce bisikletçisi ile dedelerimize doğru yola çıkıyoruz. Ataya saygı atalarımıza saygı sürüşüdür. 2010 yılından beri devam ediyoruz buna. Biz 2010 yılından beri Çanakkale’yi bisiklet grubu ile bir başka şekilde anmaya ve bu konuya dikkatleri çekmeye çalışıyoruz. 18 Mart Çanakkale Destanı günü olduğu için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez yapan tüm şehitlerimizi bu vatanı koruyan cumhuriyeti bize emanet eden, vatan için gerekirse toprağa düşmüş ne kadar şehidimiz varsa Afrin’deki şehitlerimize bütün şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Çanakkale bir destandır hem anılır hemde kutlanır. Çanakkale destanı kutlu olsun Türk ulusuna" dedi.