Yüzlerce motosikletli Afrin şehitleri için sürdü

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)

TÜRKİYE Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosiklet sürücüsü Afrin şehitleri için saygı sürüşü yaptı.

Suadiye'de buluşan platform üyeleri Türk bayrakları taşıdı. Saat 17.00'de harekete geçen motosiklet sürücüleri klakson çalarak Kadıköy İskelesi'ne doğru harekete geçti. Motosiklet sürücülerine çevredeki vatandaşlar da destek verdi. İskele Meydanı'na gelen motosiklet sürücüsü Türk bayrakları açtı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Grup adına yapılan basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında ve destekçisi olunduğu ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: "Şanlı TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere Afrin bölgesinde terör gruplarını etksiz hale getirmek için operasyona başlamıştır. TSK'nın yanında ve destekçisiyiz. Bugüne kadar ülkemize zarar vermeye çalışan teröristlere nasıl geçit verilmediyse yine geçit verilmeyecektir. Afrin operasyonunda şehit olanları hürmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz".

Açıklamanın ardından Afrin'de şehit düşen askerlerin isimleri sayıldı. Motosiklet sürücüleride hep bir ağızdan "Burada" dedi.