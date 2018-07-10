Yüzlerce motosikletli Srebrenitsa yolunda

SARAYBOSNA (AA) - Farklı ülkelerden Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli, yarın 35 soykırım kurbanının defedileceği törenlere katılmak üzere Srebrenitsa'ya hareket etti.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar, Saraybosna'nın ana caddelerinden geçerek Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde buluştu.

Motosiklet maratonunun Saraybosna sokaklarından geçişi, vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu Organizatörü Enver Sulic, bu yıl sadece Avrupa'dan değil, dünyanın birçok bölgesinden maratona katılım olduğunu belirterek bu yılki maratona 600'e yakın motorcunun katıldığını söyledi.

Sulic, Srebrenitsa'da yaşananların unutulmadığını vurgulayarak soykırımın hiçbir zaman unutulmaması için gelecek nesillerin de bu geleneği sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Maratona İstanbul'dan katılan Muhafazakar Motorcular Kulübü Üyesi Murat Sağır, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ'dan geçerek Bosna Hersek'e geldiklerini aktararak "Burada yapılan katliamı unutmuyoruz, unutmayacağız. Acısı olan annelerin, babaların ve kardeşlerin yüreğini bir nebze olsun serinletebilmek ve bu zulmü yapanların yüreklerine korku salmak için buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz." dedi.

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