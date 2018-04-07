Yüzleri güldüren festivalde üçüncü gün

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Alaçatı Ot Festivali, üçüncü gününde Türkiye'nin dört bir yanından tur otobüsleri ile gelen binlerce kişiyi ağırladı. Alaçatı sokakları dolup taşarken, festival hareketliliği, ziyaretçilerin de Çeşmelilerin de yüzünü güldürdü.

Çeşme'de düzenlenen 9'uncu Alaçatı Ot Festivali, tur otobüsleriyle kente sabahtan itibaren gelmeye başlayan ziyaretçileri ağırladı. Festival ziyaretçileri, Çeşme çarşısını, Çeşme Kalesi'ni ve sahili gezdikten sonra Alaçatı'ya geldi. Tur otobüsleri, trafik sıkışıklığına neden olmamak için Alaçatı garajına yönlendirildi. Tur otobüsleriyle ilçeye gelen ziyaretçiler, Çeşme Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle festival alanına taşındı. Festival alanı girişinde önlem alan trafik polisleri, ziyaretçilere yardımcı oldu.

STANTLAR İLGİ ÇEKTİ

Ot Festivali için özel olarak açılan stantlar, ziyaretçilerin akınına uğradı. Evlerde çeşitli otlarla yapılan lezzetler ile doğadan toplanmış otlar, Çeşme'nin meşhur enginarı, baklası, limonu ve Alaçatı Ot Festivali için üretilen çeşitli hediyeliklerin satıldığı stantlar, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Alaçatı'nın simgesi haline gelen tarihi değirmenler de festival ziyaretçilerinin en çok ilgi gösterdikleri ve hatıra fotoğrafı çektirdikleri yer oldu. Öte yandan Alaçatı çarşısının ortasındaki, 'Alaçatı Ot Festivali' yazısının olduğu ağaç ve hediyelik eşya stantlarının yanındaki 'Alaçatı Ot Festivalindeyim' yazılı hatıra fotoğrafı panosu da, ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için yarıştıkları yerler arasında yer aldı. Festival için Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Alaçatı'nın tarih kokan sokaklarını da gezerek, evleri ve sokakları fotoğrafladı.

SÖYLEŞİLER VE YEMEK ATÖLYELERİ DÜZENLENDİ

Öte yandan, festivalin teması olan kuşkonmaz ve sarmaşık ile ilgili uzmanların söyleşileri, kuşkonmaz ve sarmaşıklardan yapılan çeşitli yemeklerin uygulamalı olarak anlatıldığı yemek atölyeleri, ünlü şeflerin Alaçatı meydanında kurulan seyyar mutfakta yaptığı kuşkonmaz yemek ve salataları ziyaretçilerin ilgisini çekti. Herkesin mutlu olduğu ve yüzlerin güldüğü festival, bu akşam Alaçatı Amfi Tiyatro'da, saat 20.00'deki Gökçe konseri ile devam edecek. Festival yarın gerçekleştirilecek yemek yarışmasıyla sona erecek.