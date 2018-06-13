Yüzme Akademi'de ikinci dönem tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Yüzme Akademi'de ikinci dönem sona erdi.

İBB'den yapılan açıklamada, çocukların erken yaşta spor ve yüzmeyle tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve 17 spor tesisinde uygulanan Yüzme Akademi Projesi'nin ikinci dönemi 10 Haziran'da tamamlandı.

Katılımın ücretsiz olduğu Akademi'de 6-12 yaş arasında bin sporcu olimpik ve yarı olimpik havuzlarda yüzme eğitimi aldı. Eğitim kapsamında, minik yüzücülerin ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanmaları ve milli takım kadrolarına kazandırılmaları amacıyla serbest, sırt, kurbağalama ve kelebek stillerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere madalya verildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Çocuklara spor sevgisini, spor bilincini ve spor yapma alışkanlığı kazandırarak; fiziksel, ruhsal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı güden Suya Adını Yaz Yüzme Akademi Projesi, yüzme eğitimi verilen çocuklara sistematik bir eğitim metodu uygulanarak öncelikle çocukların suda hayatta kalma becerilerini geliştirmek, çocuklara doğru yüzme eğitimi vermek, yetenekli çocukları tespit ederek Türk sporuna kazandırmak gibi bir misyonu da üstleniyor."

