Yüzmede Şehit Ömer Halisdemir farkı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu yüzmede büyük bir başarıya imza attı. Okullar arası il yüzme müsabakalarında 2004-2005 kızlar ve erkekler yıldız takımı İl şampiyonu olan okul 2 kupa birden kazanarak Manisa’yı Türkiye yarı finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzunda 3-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen MEB Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakalarında Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri 2004-2005 bayan ve erkek yıldız takımı Manisa şampiyonu oldu. İlde yapılan şampiyonada birinci olan bayan ve erkek yıldız takımı il dışında yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Okulun yıldız kızlar ve erkekler yüzme takımlarının şampiyon olarak kazandıkları iki kupa okulda da büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyon yüzücüleri başarılarından dolayı tebrik eden Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Çoşkun antrenörler ve beden eğitimi öğretmenlerine başarıdan dolayı teşekkür ederken şampiyon öğrencilere de başarılarının devamını diledi.