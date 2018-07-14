Yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Bayburt'ta yüzmek için gölete giren bir kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiyakup köyünde yaşayan Yavuz Ata (38), dün akşam yüzmek amacıyla komşu köyleri Konursu'daki sulama göletine geldi.
Ailesi, gecenin ilerleyen saatlerinde cep telefonundan ulaşamadıkları Ata'yı çevrede diğer köy sakinleriyle bir süre aradı.
Aramalardan sonuç alınamayınca ihbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Konursu Göleti kıyısında Yavuz Ata'nın giysilerini bulan ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı su altı arama biriminden yardım istedi.
Su altı arama ekipleri, gölette Ata'nın cansız bedenine ulaştı.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ata'nın cesedi sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum