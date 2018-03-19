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Yüzücülerin büyük başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:18 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde düzenlenen “Uluslararası Yüzme Müsabakası”ndan SANKO Okulları sporcuları çeşitli kategorilerde 12 altın, 11 gümüş, 6 bronz madalya ile döndü.Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’dan 19 kulüp ve 405 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada SANKO Okulları yüzücülerinden Beril Öztürk “50, 100 ve 200 Metre Kurbağalama Stilde” birinci, Ali Emre Simitçi “50 Metre Serbest ve 50 Metre Kelebek Stilde” birinci, Defne Su Demirbakan “50 Metre Kelebek ve 50 Metre Serbest Stilde” birinci, Simin Öğücü “50 Metre Sırtüstü ve 200 Metre Karışık Stilde” birinci, Kadirhan Sağlam “200 Metre Serbest ve 50 Metre Kelebek Stilde” birinci, “100 Metre Kelebek Stilde” üçüncü, Mehmet Berat Balık “50 Metre Sırtüstü Stilde” birinci, “50 Metre Serbest Stilde” üçüncü, Yiğit Settar Evgülü “50 Metre Sırtüstü Stilde” ikinci, Beren Anlaş “100 Metre Sırtüstü Stilde” ikinci, Nehir Kelleci “50, 100 ve 200 Metre Sırtüstü Stilde” üçüncü ve Zeynep Karakuşoğlu “50 Metre Kurbağalama Stilde” ikinci, “100 Metre Kurbağalama Stilde” üçüncü oldu.

Yüzücülerin büyük başarısı

Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde düzenlenen “Uluslararası Yüzme Müsabakası”ndan SANKO Okulları sporcuları çeşitli kategorilerde 12 altın, 11 gümüş, 6 bronz madalya ile döndü.
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’dan 19 kulüp ve 405 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada SANKO Okulları yüzücülerinden Beril Öztürk “50, 100 ve 200 Metre Kurbağalama Stilde” birinci, Ali Emre Simitçi “50 Metre Serbest ve 50 Metre Kelebek Stilde” birinci, Defne Su Demirbakan “50 Metre Kelebek ve 50 Metre Serbest Stilde” birinci, Simin Öğücü “50 Metre Sırtüstü ve 200 Metre Karışık Stilde” birinci, Kadirhan Sağlam “200 Metre Serbest ve 50 Metre Kelebek Stilde” birinci, “100 Metre Kelebek Stilde” üçüncü, Mehmet Berat Balık “50 Metre Sırtüstü Stilde” birinci, “50 Metre Serbest Stilde” üçüncü, Yiğit Settar Evgülü “50 Metre Sırtüstü Stilde” ikinci, Beren Anlaş “100 Metre Sırtüstü Stilde” ikinci, Nehir Kelleci “50, 100 ve 200 Metre Sırtüstü Stilde” üçüncü ve Zeynep Karakuşoğlu “50 Metre Kurbağalama Stilde” ikinci, “100 Metre Kurbağalama Stilde” üçüncü oldu. Ali Emre Simitçi, Alperen Göksular, Nur Zorkirişçi ve Defne Su Demirbakan’dan oluşan takım 9-10 yaş “4x50 Metre Serbest Bayrak Yarışı”nda ikinci, Nehir Kelleci, Beril Öztürk, Kadirhan Sağlam, Yiğit Settar Evgülü’nden oluşan takım 11-12 Yaş “4x50 Metre Karışık Bayrak Yarışı”nda ikinci oldu.
SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, Yunanistan’dan toplam 29 madalya ile dönen ve uluslararası yarışmalarda da başarılı olan sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek, sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

Yüzücülerin büyük başarısı

Yüzücülerin büyük başarısı

Yüzücülerin büyük başarısı

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