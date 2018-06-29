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"Yüzyılın Anlaşması, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Vekili Dr. Rima Khalef Al-Hinedi: - "Yüzyılın anlaşması olarak ifade edilen anlaşma, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır. Biz yurt dışında yaşayan Filistinliler olarak ve dünyadaki dost halklarla birlikte bu anlaşmanın başarısızlığa uğratılması için her türlü çabayı sarf etmek zorundayız" - "İsrail, ırki olarak tam bir soykırım yapacağını ve Filistinlileri tamamen o topraklardan yok edip çıkaracağını düşünüyor. Filistin’i halksız hale getireceğini ve nüfusunu da boşaltacağını söylüyor. Filistinlilere toprakları terk etmeleri için her türlü baskıyı gerçekleştiriyor" - "Biz Filistinliler, Araplar, Müslümanlar, dost ve zulmü reddeden halklar olarak Amerikan, İsrail politikasını başarısızlığa uğratmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Filistin halkının, uluslararası kararlar doğrultusunda kabul edilen haklarını müdafaa etmek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Dr. Rima Khalef Al Hinedi, "Yüzyılın anlaşması olarak ifade edilen anlaşma, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır. Biz yurt dışında yaşayan Filistinliler olarak ve dünyadaki dost halklarla birlikte bu anlaşmanın başarısızlığa uğratılması için her türlü çabayı sarf etmek zorundayız." dedi.

Hinedi, Kudüs Komitesi'nin Pendik'te bir otelde düzenlediği, "Trump'ın Kudüs Hakkındaki Kararları" sempozyumunda bir konuşma yaptı.

Filistin'i savunması ve zulme karşı dik durmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür eden Hinedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması'na değinerek, bu anlaşmanın mutlak bir Yahudi devleti ilan ettiğini söyledi.

Yüzyılın Anlaşması'nın uygulandığını ifade eden Hinedi, "İsrail, Amerikan Başkanının kararından beri birbirini tamamlayan 4 paralel politika uyguladı. Birincisi, yerleşimcilerin alanlarını genişletti. Hemen Yahudi yerleşimcilere daha geniş izinler verdi. Yerleri işgal etmek için 10 binlercesine evler yaptı." diye konuştu.

İkinci politika olarak İsrail'in peyderpey Batı Şeria'yı da yerleşim yerlerine eklemeye çalıştığına değinen Hinedi, bütün Batı Şeria'yı ilhak edeceğini savundu.

Üçüncü politika olarak Apartayt'ın Filistinliler'e sunulacağını anlatan Hinedi, bu kanunun çok tehlikeli olduğunu, çünkü bu kanunun Filistinlilerin bu topraklardan yok olması anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'in, kendisine uygun olmadığını düşündüğü kişilerin kimliklerine el koymasının mümkün olabileceğini ve onları Kudüs'ten çıkarabileceğini aktaran Hinedi, bu kanunun Filistinlilere dayatılmaya çalışıldığını vurguladı.

Hinedi, "Biz Filistinliler, Araplar, Müslümanlar, dost ve zulmü reddeden halklar olarak Amerikan, İsrail politikasını başarısızlığa uğratmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Filistin halkının, uluslararası kararlar doğrultusunda kabul edilen haklarını müdafaa etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli yetkililerin, yeni ulusal kanun çerçevesinde açıkça Filistin’in tamamının Yahudi devleti olduğunu söylediğini anlatan Hinedi, şöyle konuştu:

"İsrail Başbakanlığı diyor ki 'İsrail ulusal tek bir halkın devletidir, o da Yahudi halkının...' Yani başka hiçbir halkın değil. İsrail, ırki olarak tam bir soykırım yapacağını ve Filistinlileri tamamen o topraklardan yok edip çıkaracağını düşünüyor. Filistin’i halksız hale getireceğini ve nüfusunu da boşaltacağını söylüyor. Filistinlilere toprakları terk etmeleri için her türlü baskıyı gerçekleştiriyor."

Bunun aslında bir soykırımı ifade ettiğini kaydeden Hinedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin’deki toplumun varlığını yok etmeye çalışıyor. Yüzyılın anlaşması olarak ifade edilen anlaşma, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır.
Biz yurt dışında yaşayan Filistinliler olarak ve dünyadaki dost halklarla birlikte bu anlaşmanın başarısızlığa uğratılması için her türlü çabayı sarf etmek zorundayız. Birçok şekilde yapabiliriz bunu. Özellikle de sivil toplum kuruluşlarını desteklemek zorundayız. Sivil toplum kuruluşlarının, Kudüslülerin ve Filistinlilerin bu topraklarda tutunmalarını sağlamalıyız, onların acılarını hafifletmeye çalışmalıyız. Özellikle de eğitim alanında çalışma yapan STK’lar, zekât fonu, sağlık alanında çalışanları ve tüm araçlarla Filistinlileri desteklemeli ve yine medya eliyle sosyal medya aracılığıyla da İsrail’in gerçekleştirdiği zulümleri bütün dünya halkları nezdinde ortaya koymak zorundayız."

İsrail’in yerleşim yerlerinde öldürme, insanları sürgün etme ve topraklarına el koyma gibi eylemlerinin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunun çok açık olduğuna değinen Hinedi, İsrail’in uluslararası hukukun değiştirilmesi konusunda çaba sarf edeceğini ve gelecek dönemde bu yaptıklarını suç olmaktan çıkarmaya çalışacağını söyledi.

Yüzyılın Anlaşması'nın başarısızlığa uğrayacağını, bir Yahudi devletini Filistin’de kuramayacaklarını ve tarihin de buna izin vermeyeceğini vurgulayan Hinedi, hiçbir şekilde Apartayt rejiminin, insanların iradesine hegemonya kurmasıyla zafere ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti.

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Birleşmiş Milletler Rima Khalef Al Hinedi Trump'ın Kudüs Hakkındaki Kararları

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