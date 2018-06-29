"Yüzyılın Anlaşması, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Dr. Rima Khalef Al Hinedi, "Yüzyılın anlaşması olarak ifade edilen anlaşma, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır. Biz yurt dışında yaşayan Filistinliler olarak ve dünyadaki dost halklarla birlikte bu anlaşmanın başarısızlığa uğratılması için her türlü çabayı sarf etmek zorundayız." dedi.

Hinedi, Kudüs Komitesi'nin Pendik'te bir otelde düzenlediği, "Trump'ın Kudüs Hakkındaki Kararları" sempozyumunda bir konuşma yaptı.

Filistin'i savunması ve zulme karşı dik durmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür eden Hinedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması'na değinerek, bu anlaşmanın mutlak bir Yahudi devleti ilan ettiğini söyledi.

Yüzyılın Anlaşması'nın uygulandığını ifade eden Hinedi, "İsrail, Amerikan Başkanının kararından beri birbirini tamamlayan 4 paralel politika uyguladı. Birincisi, yerleşimcilerin alanlarını genişletti. Hemen Yahudi yerleşimcilere daha geniş izinler verdi. Yerleri işgal etmek için 10 binlercesine evler yaptı." diye konuştu.