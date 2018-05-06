HABER

"Yüzyılın Anlaşması projesinin gerçek hedefi Filistin'i ortadan kaldırmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 03:02 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" projesinin gerçek hedefinin "Filistin'i ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" projesinin gerçek hedefinin "Filistin'i ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

Ebu Zuhri, Fas'ın başkenti Rabat'ta Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Filistin ve Yüzyılın Anlaşması" başlıklı sempozyuma katıldı.

Filistin halkının meselenin ciddiyetinin farkında olduğunu ve "Yüzyılın Anlaşması" projesini reddettiğini vurgulayan Ebu Zuhri, İslam dünyasına, "Kudüs Müslümanların toprağıdır" demek için cadde ve sokaklara akın etmeleri çağrısı yaptı.

Ebu Zuhri, "Yüzyılın Anlaşması" projesinin gerçek hedefinin "Filistin'i ortadan kaldırmak" olduğunu söyledi.

- ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan Filistinli taraflarca benimsenmemişti.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat daha önce, ABD'nin İsrail ve Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen "Yüzyılın Anlaşması"nın ana hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir "siyasi rapor" hazırlamıştı.

Raporda, anlaşmanın ilk maddesinin, "Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınması ve Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını", ikinci maddenin ise Filistin devleti için 1967 sınırlarında, Kudüs'ün dış mahallelerinde (yaklaşık 6 kilometre dışında) bir başkent kurulmasını öngördüğü belirtilmişti.

Dikkat! Vergi oranları değiştiDikkat! Vergi oranları değişti
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
Muharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğrafMuharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Filistin ve Yüzyılın Anlaşması" Fas

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.