"Yüzyılın Anlaşması projesinin gerçek hedefi Filistin'i ortadan kaldırmak"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" projesinin gerçek hedefinin "Filistin'i ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

Ebu Zuhri, Fas'ın başkenti Rabat'ta Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Filistin ve Yüzyılın Anlaşması" başlıklı sempozyuma katıldı.

Filistin halkının meselenin ciddiyetinin farkında olduğunu ve "Yüzyılın Anlaşması" projesini reddettiğini vurgulayan Ebu Zuhri, İslam dünyasına, "Kudüs Müslümanların toprağıdır" demek için cadde ve sokaklara akın etmeleri çağrısı yaptı.

Ebu Zuhri, "Yüzyılın Anlaşması" projesinin gerçek hedefinin "Filistin'i ortadan kaldırmak" olduğunu söyledi.

- ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan Filistinli taraflarca benimsenmemişti.