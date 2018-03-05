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YYÜ’de kan bağışı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.Van YYÜ Zeve Kampüsüne kurulan kan bağış aracına gelen üniversite personeli ve öğrenciler, kan bağışı yaptı.

YYÜ’de kan bağışı kampanyası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Van YYÜ Zeve Kampüsüne kurulan kan bağış aracına gelen üniversite personeli ve öğrenciler, kan bağışı yaptı. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da; öğrenci ve personelin yoğun katılım gösterdiği kan bağışı kampanyasına destek verdi. Van YYÜ Rektörü Battal, üniversite olarak bir hafta sürecek bir kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Kendisinin de bir ünite kan verdiğini ifade eden Rektör Battal, “Bugün Kızılayın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına biz de katıldık. Bir ünite kan verdim. Öğrencilerimizden de çok yoğun ilgi var. Kan bağışına katılan bütün personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten öğrencilerimizin ve insanlarımızın bu tür bağışlarda, yardımlarda hassasiyetini hep birlikte gördük. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu kampanya bir hafta boyunca dem edecek. Öğrencilerimiz bu süreci yakinen de takip ediyorlar. Dolayısıyla tahminlerimizin üzerinde bir destek olacaktır” dedi.

YYÜ’de kan bağışı kampanyası

YYÜ’de kan bağışı kampanyası

YYÜ’de kan bağışı kampanyası

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