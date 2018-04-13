YYÜ’de muhteşem konser

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Metin Barlık, "100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında bir konser verdi.

YYÜ’de Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Metin Barlık tarafından bir konser verildi. Fakültenin 100. Yıl Sahnesi’nde sevilen türküleri seslendiren Barlık, öğrencileri coşturdu. Çok sayıda öğrencinin ve öğretim üyesinin katıldığı konserde halaylar çekildi. Sahne performansı ve sesiyle davetlileri büyüleyen Barlık’ın söylediği Türkülere eşlik eden davetliler muhteşem bir gün yaşadı.

Konsere Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ve binden fazla kişi katıldı.