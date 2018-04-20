Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "Van Kent Söyleşileri" kapsamında "Van’da Müziğin Serüveni" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün organize ettiği Van Kent Söyleşileri’nin 4’üncüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin toplantı salonunda yapıldı. Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Oto’nun "Van’da Müziğin Serüveni" adlı sunumunu yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin yaptı. Kent söyleşilerinin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Parin, bu söyleşileri YYÜ Sosyoloji Topluluğu ile birlikte organize ettiklerinin altını çizdi.

Açılış konuşmasının ardından Van’da müziğin gelişimi başlıklı sunumuna başlayan Öğretim Görevlisi Oto; fotoğraflar ve ses kayıtlarıyla Van türkülerini ve müziğini anlattı.

Sunumun ardından Parin, Oto’ya katılımından dolayı teşekkür plaketi verdi.