YZO Araç Muayene İstasyonu’nu çiftçilerin ayağına götürdü

Yüregir Ziraat Odası (YZO), araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, araçların ömrünü uzatmak amacıyla zorunlu yapılması gereken periyodik araç muayenesi hizmetini çiftçinin ayağına götürdü. Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluşun Gezici Araç Muayene İstasyonu’nu merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi’ne taşıyan YZO, çiftçilerin şehir merkezine gidip zaman ve yakıt harcamadan traktörlerinin yıllık muayenesini yapmalarını sağladı.

YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan ve kurumdaki ziraat danışmanları Çotlu Mahallesi’nde traktörlerinin muayenesini yapmak için gelen çiftçileri ve muhtarları ziyaret etti. Gezici Araç Muayene İstasyonu’na akın eden çiftçiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Çotlu Mahalle Muhtarı Kadri Kuyucu, Yüreğir’deki çiftçilerin ‘Gezici Araç Muayene İstasyonu’ talebini hızlı bir şekilde yerine getiren YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan’a teşekkür etti. Yüreğir, Karataş ve Ceyhan’daki üreticilerin zorunlu periyodik traktör muayenesi için Çotlu Mahallesi’ni tercih ettiğini belirten Kuyucu, “Bu imkan sunulmamış olsaydı çiftçiler kent merkezindeki Araç Muayene İstasyonları’na gidip sıraya gireceklerdi. Bu da biz üreticiler için zaman ve maliyet kaybı demektir. Daha önce görmediğimiz bu hizmeti ayağımıza getiren YZO Başkanı Doğan’a teşekkür ediyoruz. Benzeri faaliyetlerin devamını bekliyoruz” dedi.

Aynı zamanda çiftçi olan Ali Hocalı Mahalle Muhtarı Ahmet Ortatepe ise 4 traktörünün muayenesini Gezici Muayene İstasyonu’nda yaptığını ifade etti. Kendisi gibi birçok çiftçinin de birden fazla traktörünün olduğunu anlatan Ortatepe, “Dört traktörümü şehir merkezindeki bir Muayene İstasyonu’na götürmüş olsaydım, her açıdan kayıplarım olacaktı. Mahallemize getirilen bu imkanla ciddi bir harcamamız olmadan muayene işlemlerimizi gerçekleştirdik. Bize bu ortamı hazırlayanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

6 traktörü olan Çiftçi Cumali Kuyucu da, “Üreticiler iş yoğunluğundan traktörünü muayene için kent merkezine götürmeyi geciktirebiliyor. Ama şimdi bu fırsat kapımıza kadar geldi. Bu güzel hizmette emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Çotlu Mahallesi’ndeki traktör muayene işlemlerini yerinde izleyen ve çiftçilerle sohbet eden YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan, Yüreğir ovasında 780 bin dönüm alanda tarım yapıldığını söyledi.

Pek çoğu 3, 5 traktöre sahip çiftçilerin yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamayabildiğine dikkat çeken Doğan, şöyle devam etti:

“Bir kısmı eski olan traktörleri Adana merkeze götürmek üreticiler açısından büyük bir sorun oluşturuyordu. Ayrıca şehir trafiğinde de ciddi bir yoğunluk meydana geliyordu. Bu konuda bizlere yapılan başvuruyu değerlendirip Gezici Muayene İstasyonu’nu Çotlu Mahallesi’nde konuşlandırılmasını sağladık. Bütün çiftçilerimizi cep telefonundan bu hususta bilgilendirdik. Muayene öncesinde araç sahiplerinin sigortalarını yapmaları gerektiğini hatırlattık. Araçlarda tespit edilebilecek eksiklikler için ustalarımızı temin ettik. Böylece araçların muayeneden geçmeye engel arızalarını derhal gideriyoruz. Attığımız bu adım çiftçilerimiz kadar bizleri de mutlu etti. Bundan sonraki dönemde çiftçilerimizin yararına olan bu uygulamayı sürdüreceğiz. Unutmamalıdır ki ‘Periyodik araç muayenesi’ aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir.”

Yapılan bu muayene ile traktörlerin trafik güvenliğinin artacağını vurgulayan Akın, periyodik bakımı yapılmış araçların performansının arttığını, yakıt sarfiyatı ve gürültü kirliliğin de azaldığını sözlerine ekledi.